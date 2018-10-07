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Гол Хеведеса принес "Локомотиву" победу над ЦСКА

В матче 10-го тура чемпионата России "Локомотив" в меньшинстве вырвал победу над ЦСКА.

Чемпионат России

10 тур

ЦСКА – "Локомотив" 0:1

Гол: Хеведес, 88.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Ахметов (Жамалетдинов, 81), Бийол (Сигурдссон, 71), Влашич, Дзагоев, Обляков, Чалов.

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Хеведес, Крыховяк, Денисов, Баринов, Ал. Миранчук (Тарасов, 90+3), Фернандеш, Эдер.

Предупреждения: Обляков, 27, Эдер, 56, Чорлука, 65, Крыховяк, 71, Чернов, 83, Бекао, 85, Денисов, 90+4.
Удаление: Эдер, 65.
Теги: Локомотив ЦСКА
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#67  dont stop ослочпок   (Сегодня, 21:22)
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online
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: Spartacus1971
Цитата: dont stop ослочпок
Цитата: hel
Цитата: Бриг
Видимо, матч против Реала отнял у ЦСКА много сил

Это самое главное. Играют пацаны 19-21 год в основном.

как ослочпок так сразу пацаны,а как говнопобеды и отскоки,то у вас чуть ли не мастера играют,какие же вы смешные)


В точку,новые отмазки ждём,ахах.А то что у нас 5 пацанов играет,все молчат

В том году кричали что у нас своей молодежи якобы нет,в этом году резко притихли,сегодня забили Игнатов и Тимофеев,опять языки прикусили
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#66  hel  г. Екатеринбург (Сегодня, 21:21)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Blessing
Что ты хочешь от пацанов, чтобы они выносили всех подряд....? Да им в таком графике то играть пока рано, не то что выигрывать.
На вещи трезво смотри, не свинья чай.

Толково!


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
#65  zenitchik123   (Сегодня, 21:21)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: CSKA_Best
***асы

согласен! тащили судьи за уши, тащили, а они - ослы!
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#64  honey   (Сегодня, 21:21)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
Цитата: Бриг
В меньшинстве паровозы одержали победу. Видимо, матч против Реала отнял у ЦСКА много сил. После удаления Эдера команда ничего не смогла создать у ворот соперника.


Да конечно отнял много сил,а у локо не отнял с Шальке?У коней теперь новая отмазка,то все молодые,теперь сил не осталось.А то что игры нет у белоруса,только на хорвате и проскакивали.

И это говорит чел, команда которого забивает только со стандартов. Я вот даже боюсь представить, что ты тут писал, если бы у ЦСКА такая ситуация была.
Игры нету у своей команды, зато очень хорошо(вообще никак) анализирует другие команды. Видимо, в вашей команде, такие как ты и сидят.
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
#63  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 21:21)
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Цитата: Сибирячок
Дзагоева в сборную.

Цитата: Кот КБ Матроскин
Цитата: Blessing
Свинья женскова рода, сразу примазались к дефкиной победе.

в зеркало посмотри честная давалка)))

Цитата: SPV 77
, но уже все поняли


Что- то на оналайн ветке Спартак- Енисей- этой кучи дерьма не было видно))) Сидели обосравшись пацталом, а тут повыползали, чмырье клавишное. "болельщики спатака" от слова дрисливая жопа.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#62  Blessing  Спб (Сегодня, 21:21)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: CSKA_Best
***асы

Что ты хочешь от пацанов, чтобы они выносили всех подряд....? Да им в таком графике то играть пока рано, не то что выигрывать.
На вещи трезво смотри, не свинья чай.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#61  hel  г. Екатеринбург (Сегодня, 21:20)
  • +2
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: dont stop ослочпок
отскоки,то у вас чуть ли не мастера играют,какие же вы смешные)

Это Вы смешные. С Реалом было видно, что нашим очень повезло, играли в основном на своей половине поля. Сил отдали больше чем Локо. Плюс эмоции от победы. Не каждый год выигрываешь у Реала, да еще в 19-20 лет. Потому и сил не хватило, впрочем, чего тебе это писать. Ты рад - ну и радуйся дальше. Адекваты и среди вас есть, и понимают что и как.

Цитата: Конь1969
Проиграли в равной игре. Ничего страшного .Локо с победой,

Цитата: pivo69
Локомотив с гостевой победой!
Кто бы что ни говорил,но именно Локомотив
был с самого начала фаворитом в этой игре...

Стопудово!


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
#60  honey   (Сегодня, 21:17)
  • 0
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: dont stop ослочпок
Цитата: hel
Цитата: Бриг
Видимо, матч против Реала отнял у ЦСКА много сил

Это самое главное. Играют пацаны 19-21 год в основном.

как ослочпок так сразу пацаны,а как говнопобеды и отскоки,то у вас чуть ли не мастера играют,какие же вы смешные)

Не видел ни одного коммента, что какие играют у нас мастера. Вот вообще.
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
#59  pivo69  Германия (Сегодня, 21:17)
  • +4
  •  (4)
online

Локомотив с гостевой победой!
Кто бы что ни говорил,но именно Локомотив
был с самого начала фаворитом в этой игре...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#58  Конь1969  Тамбовская обл (Сегодня, 21:16)
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Проиграли в равной игре. Ничего страшного .Локо с победой,
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
#57  ПавКо  Тушино-М (Сегодня, 21:16)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
так, кстати, и правильно: получили от сильной Команды после эмоционального и физического выхлопа с Реалом... смогли побегать минут 20, второй тайм типа без рывков, тягуче так, млять((

- огненному Палычу респект! да и победа ему сейчас нужнее wink

-- Ганчаренка еще учится... замены не сумел(( на мотивации "не шмогла" smirk
для второго месяца с новым составом - все путем! всему свое время!!

--- наше Судейство не тянет реально тяжелые матчи rage
(про предвзятость ваще не хотелось бы...)

ВНИМАНИЕ: наш матч под крышей в Питере вышел даже поинтереснее Ливера с Ман-горожанами!!! и это радует wink


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
#56  Spartacus1971   (Сегодня, 21:16)
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dont stop ослочпок
Цитата: hel
Цитата: Бриг
Видимо, матч против Реала отнял у ЦСКА много сил

Это самое главное. Играют пацаны 19-21 год в основном.

как ослочпок так сразу пацаны,а как говнопобеды и отскоки,то у вас чуть ли не мастера играют,какие же вы смешные)


В точку,новые отмазки ждём,ахах.А то что у нас 5 пацанов играет,все молчат
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#55  dont stop ослочпок   (Сегодня, 21:15)
  • -1
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online
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: serega_user
Своих радостей нет,

ты бы это писал на ветках Спартак Терек и Спартак Ростов,умейте проигрывать,а вообще, ослочпок- это общий праздник
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#54  honey   (Сегодня, 21:15)
  • 0
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
Когда я писал коням,что у вас игры нет,только Акинфеев,Фернандес и Влашич делают результат,а остальные игрок это не уровень,вы мне писали,мол селекция гениальная,все супер пупер молодые таланты+ Гончаренко вообще недосегаемая звезда тренерского цеха.Когда я вам писал,что с реалом полурезервным и не в форме,который 4 матча вообще мяч забить не могут,вам тупо сфартило,где был холявный гол и 3 штанги,вы усмехались.Адекватно оценивать надо,вот вам и Сёмин,который в меньшинстве показал класс тренерский.Локомотив тихо тихо поднимается,всё-таки Сёмин маэстро.

Какой же ты всё таки тупорылый. Я тебе лично несколько раз писал, что очень сильно повезло. Это во 1.
Во 2ых. Мы даже на такой результат и не рассчитывали. Все думали, что придется, как минимум пол сезона играть, чтоб то то получалось.
В 3. У тебя настолько проблемы с головой, что нет понимая, что там даже 3 состав Реала должен без проблем обыгрывать.
В4. ЦСКА блэт вот играл основой. ЛУчшие игроки за всю истории клуба были на поле? Ты вот настолько тупой? И если ты тупой свин, сейчас начнешь писать, что Васин, Кучаев, Эрнандес, Бистрович, Магнуссон не игроки основы, то просто промолчи.
В 5. Ты этот свой анализ сделал по игре с Локо? Может подождать хотя бы первую половину сезона не? Чтоб такие заключения делать. Ладно, я уже понял, что ты бестолковый.
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
#53  CSKA_Best   (Сегодня, 21:15)
  • 0
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online
Болеет за:
ЦСКА
***асы
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
#52  hel  г. Екатеринбург (Сегодня, 21:13)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: P. Holmberg
Играли очень тяжко. Видать не отошли после Реала((

Да видно было даже невооруженным взглядом. Ничего, еще возьмут свое. Кончено тяжело, сил не хватает и опыта, много молодых. Ну да ничего, продолжаем болеть!!!!!!


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
#51  dont stop ослочпок   (Сегодня, 21:13)
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online
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: hel
Цитата: Бриг
Видимо, матч против Реала отнял у ЦСКА много сил

Это самое главное. Играют пацаны 19-21 год в основном.

как ослочпок так сразу пацаны,а как говнопобеды и отскоки,то у вас чуть ли не мастера играют,какие же вы смешные)
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#50  Spartacus1971   (Сегодня, 21:12)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Valar
Локомотив был фаворитом до игры и оправдал свой статус. После Реала вполне себе ЦСКА даже хорошо сыграл. Ожидаемо молодой и только строящейся команде тяжело после больших побед перестроиться. По судейству вопросы остаются. Первый гол Локомотива нужно было засчитывать, а вот второму предшествовал незамеченный аут, оба момента повлияли на конечный результат


Я же говорю,сектанты,ахах.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#49  serega_user  serega_user (Сегодня, 21:11)
  • +1
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Blessing
Цитата: Кот КБ Матроскин
Даже заряженный судейка не спас одноразовых, с победой Паровозы!

Цитата: serega_user
Победа на радость свиньям)) а то у них сплошные страдания..


Свинья женскова рода, сразу примазались к дефкиной победе.
Локо с победой, коням сочувствие.

Своих радостей нет, дак к чужим примазываются. Ущербные! Но хоть не все.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#48  hel  г. Екатеринбург (Сегодня, 21:11)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Бриг
Видимо, матч против Реала отнял у ЦСКА много сил

Это самое главное. Играют пацаны 19-21 год в основном.


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
#47  Spartacus1971   (Сегодня, 21:10)
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Бриг
В меньшинстве паровозы одержали победу. Видимо, матч против Реала отнял у ЦСКА много сил. После удаления Эдера команда ничего не смогла создать у ворот соперника.


Да конечно отнял много сил,а у локо не отнял с Шальке?У коней теперь новая отмазка,то все молодые,теперь сил не осталось.А то что игры нет у белоруса,только на хорвате и проскакивали.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#46  xxd   (Сегодня, 21:09)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Бриг
В меньшинстве паровозы одержали победу. Видимо, матч против Реала отнял у ЦСКА много сил. После удаления Эдера команда ничего не смогла создать у ворот соперника.

В среду уже с Томью играть..как бы наши малые не надорвались.
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#45  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:09)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
не умеют наши команды в большинстве играть, стоило игроку Краснадара удалиться, сразу игра у Зенита пропала, стоило удалиться игроку Локо, Цска тоже уверовал в свою непогрешимость


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#44  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 21:08)
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: hel
Да согласен, странно, что он сделал ротацию. Было видно, что они оба физически не готовы.


Дзага давно выпадает. И дело не в том, что форму не набрал. Он не успевает за быстрой молодежью. Долго думает(((

Играли очень тяжко. Видать не отошли после Реала((


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#43  xxd   (Сегодня, 21:08)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
от второго места 3 очка..полет нормальный..
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#42  KARASS   (Сегодня, 21:07)
  • +2
  •  (2)

Цитата: Svetliykenig
Ослочпок. Молодцы паровозы. Дзага ни какой.

я бы сказал просто пустой но видимо Гончаренко это поймет очень поздно confused
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
#41  dont stop ослочпок   (Сегодня, 21:06)
  • -2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: Гастэряну
слишком много эмоций и сил у молодых игроков ЦСКА забрал матч с Реалом.

это вам не дубль разобранного Реала обыгрывать,это ЮРИЙ ПАЛЫЧ,который пялит вас несмотря ни на что,даже судейка Матюнька не помог,лососни шпалу ослег,на вашей ослочпок арене.Любопытно было смотреть на бульбаша Гончара,при счете 1:0 в пользу Локо
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#40  Бриг   (Сегодня, 21:06)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
В меньшинстве паровозы одержали победу. Видимо, матч против Реала отнял у ЦСКА много сил. После удаления Эдера команда ничего не смогла создать у ворот соперника.
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
#39  SPV 77  Брянск (Сегодня, 21:06)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Ожидал худшего.


Согласен, пока еще держитесь, но уже все поняли что надо прикрыть Влашича и добрый вечер blush
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#38  Сибирячок   (Сегодня, 21:05)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Дзагоева в сборную........северной Осетии.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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