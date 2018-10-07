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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Гол Хеведеса принес "Локомотиву" победу над ЦСКА
В матче 10-го тура чемпионата России "Локомотив" в меньшинстве вырвал победу над ЦСКА.
Чемпионат России
10 тур
ЦСКА – "Локомотив" 0:1
Гол: Хеведес, 88.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Ахметов (Жамалетдинов, 81), Бийол (Сигурдссон, 71), Влашич, Дзагоев, Обляков, Чалов.
"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Хеведес, Крыховяк, Денисов, Баринов, Ал. Миранчук (Тарасов, 90+3), Фернандеш, Эдер.
Предупреждения: Обляков, 27, Эдер, 56, Чорлука, 65, Крыховяк, 71, Чернов, 83, Бекао, 85, Денисов, 90+4.
Удаление: Эдер, 65.
Чемпионат России
10 тур
ЦСКА – "Локомотив" 0:1
Гол: Хеведес, 88.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Ахметов (Жамалетдинов, 81), Бийол (Сигурдссон, 71), Влашич, Дзагоев, Обляков, Чалов.
"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Хеведес, Крыховяк, Денисов, Баринов, Ал. Миранчук (Тарасов, 90+3), Фернандеш, Эдер.
Предупреждения: Обляков, 27, Эдер, 56, Чорлука, 65, Крыховяк, 71, Чернов, 83, Бекао, 85, Денисов, 90+4.
Удаление: Эдер, 65.
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