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Виктор Гончаренко: "Локомотив" сегодня играл умнее

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал поражение от "Локомотива" в матче 10-го тура РПЛ.

"В сегодняшнем матче "Локомотив" играл умнее. Они оборонялись и ждали шанса. У них это получилось, а мы подстроились под этот ритм. Сказалась большая эмоциональная и физическая усталость после матча с "Реалом" в Лиге чемпионов", - сказал Гончаренко.
Теги: Гончаренко ЦСКА Локомотив
Сегодня, 21:08
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#1  Spartacus1971   (Сегодня, 21:20)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Локо оборонялись,разве?
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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