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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Виктор Гончаренко: "Локомотив" сегодня играл умнее
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал поражение от "Локомотива" в матче 10-го тура РПЛ.
"В сегодняшнем матче "Локомотив" играл умнее. Они оборонялись и ждали шанса. У них это получилось, а мы подстроились под этот ритм. Сказалась большая эмоциональная и физическая усталость после матча с "Реалом" в Лиге чемпионов", - сказал Гончаренко.
"В сегодняшнем матче "Локомотив" играл умнее. Они оборонялись и ждали шанса. У них это получилось, а мы подстроились под этот ритм. Сказалась большая эмоциональная и физическая усталость после матча с "Реалом" в Лиге чемпионов", - сказал Гончаренко.
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