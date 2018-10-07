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Юрий Семин: такой необъективности я еще не видел

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в эфире телеканала "Матч Премьер" подвел итоги матча 10-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:0).

- Что можете сказать болельщикам?

- Хочу их поблагодарить за понимание. Они всегда с нами, это самое важное.

– За счет чего вырвали победу?

- Благодаря хорошей игре футболистов. Хорошие эмоции были. Сегодня был баланс, играя вдесятером.

- Судейство было необъективное или предвзятое?

- Как хотите, так и называется. Мы до этого забили чистый гол, который по непонятным причинам не засчитали. Я все время говорю: "Почему мы не сделаем видеопросмотры?". Тогда бы мы говорили только о футболе. Сейчас же мы зачастую говорим о том, как судил судья. Такой необъективности я еще не видел. Мы выиграли, я счастлив. Ребята молодцы, показали хороший футбол. "Локомотив" не сдается. Поэтому едем в отпуск с хорошим настроением.

– Какие еще эпизоды по судейству вам не понравились?

– Я уже все сказал, больше нечего говорить вообще.
Теги: Семин Локомотив ЦСКА
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