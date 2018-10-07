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Анатолий Мещеряков: хочется посмотреть в глаза тому, кто составлял календарь

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после матча 10-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:0) заявил, что календарь команды составлен очень странно.

"Я бы обратил внимание на историю под названием "наш календарь". Посмотрите, с конца октября по начало ноября мы за 13 дней играем пять матчей, и все это с учетом перелетов на восток и на запад. Сначала нам лететь в Красноярск к "Енисею", а в конце этого отрезка в Португалию. Очень странный у нас календарь. Хочется посмотреть в глаза тому, кто его составлял, и выпустить его самого на поле с такими перелетами.

"Локомотив" голосовал против этого календаря. У нас, в некоторых вопросах, к сожалению, демократия", - сказал Мещеряков.

24 октября "Локомотив" дома сыграет с португальским "Порту" в рамках группового турнира Лиги чемпионов, 28-го в Красноярске встретится в 1/8 финала Кубка России с "Енисеем", 31 октября и 3 ноября в Москве сыграет с "Енисеем" и тульским "Арсеналом" в чемпионате России, а 6 ноября на выезде проведет матч с "Порту".

"РИА Новости"
Теги: Мещеряков Локомотив
Сегодня, 22:03
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(2)
#4  Frankenstein   (Сегодня, 22:33)
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
Вроде вообще сносный график

сносный график будет когда у зенита во втором круге все важные выезды в гостях будут
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#3  zenit47  СПБ (Сегодня, 22:29)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Вроде вообще сносный график
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Сегодня, 22:21)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Бабские слёзы. Помню, кони в 2005, когда выиграли УЕФА летали от Португалии до Владивостока, три матча, вынося всех, и при этом только посмеиваясь над календарём, и про жизь в самолёте. А дефки, что свиньи, только и ищут повод поплакаться о своей незавидной судьбе, чтобы вошли в их положение, на случай чего..
Тот же Сёмин, в середине нулевых, наоборот говорил, отвечая на прямой вопрос, что нам наоборот играть лучше каждый третий-четвертый день.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  GS  Москва (Сегодня, 22:15)
  • +2
  •  (6)

Спартак сегодня слетал к Енисею после 4.10 в ЛЕ и не плакался.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
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