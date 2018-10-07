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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Анатолий Мещеряков: хочется посмотреть в глаза тому, кто составлял календарь
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после матча 10-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:0) заявил, что календарь команды составлен очень странно.
"Я бы обратил внимание на историю под названием "наш календарь". Посмотрите, с конца октября по начало ноября мы за 13 дней играем пять матчей, и все это с учетом перелетов на восток и на запад. Сначала нам лететь в Красноярск к "Енисею", а в конце этого отрезка в Португалию. Очень странный у нас календарь. Хочется посмотреть в глаза тому, кто его составлял, и выпустить его самого на поле с такими перелетами.
"Локомотив" голосовал против этого календаря. У нас, в некоторых вопросах, к сожалению, демократия", - сказал Мещеряков.
24 октября "Локомотив" дома сыграет с португальским "Порту" в рамках группового турнира Лиги чемпионов, 28-го в Красноярске встретится в 1/8 финала Кубка России с "Енисеем", 31 октября и 3 ноября в Москве сыграет с "Енисеем" и тульским "Арсеналом" в чемпионате России, а 6 ноября на выезде проведет матч с "Порту".
"РИА Новости"
"Я бы обратил внимание на историю под названием "наш календарь". Посмотрите, с конца октября по начало ноября мы за 13 дней играем пять матчей, и все это с учетом перелетов на восток и на запад. Сначала нам лететь в Красноярск к "Енисею", а в конце этого отрезка в Португалию. Очень странный у нас календарь. Хочется посмотреть в глаза тому, кто его составлял, и выпустить его самого на поле с такими перелетами.
"Локомотив" голосовал против этого календаря. У нас, в некоторых вопросах, к сожалению, демократия", - сказал Мещеряков.
24 октября "Локомотив" дома сыграет с португальским "Порту" в рамках группового турнира Лиги чемпионов, 28-го в Красноярске встретится в 1/8 финала Кубка России с "Енисеем", 31 октября и 3 ноября в Москве сыграет с "Енисеем" и тульским "Арсеналом" в чемпионате России, а 6 ноября на выезде проведет матч с "Порту".
"РИА Новости"
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