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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Великолепный Хёведес, невезучий Эдер и старательный Чалов: оценки по итогам матча ЦСКА – «Локомотив»
«Локомотив» одержал вторую победу подряд в чемпионате России, одолев в гостях ЦСКА. Победа «железнодорожников» вдвойне ценнее, учитывая, что с середины второго тайма подопечные Сёмина играли в меньшинстве. Rusfootball.info разбирает индивидуальные действия участников столичного дерби.
Сам матч получился не слишком содержательным, учитывая, что команды создали лишь несколько по-настоящему голевых моментов. После игр Лиги чемпионов футболистам явно не хватало сил, зато страсти на поле кипели.
ЦСКА
Игорь Акинфеев - 3,5. В течение всего матча «Локомотив» нанёс четыре удара в створ ворот соперника. В эпизоде с голом вины Акинфеева не было: с такого расстояния отразить столь сильный выстрел практически невозможно. Единственная серьёзная помарка Игоря – незафиксированный мяч после удара Эдера во втором тайме. Из-за этой ошибки сам Акинфеев вполне мог попасть в больницу, не убери Баринов, летевший на добивание, своевременно ноги.
Марио Фернандес - 3,5. Фернандес в отличие от других матчей ЦСКА был непривычно незаметен. Вряд ли это стоит связывать с игрой самого русского бразильца. Просто Юрий Сёмин поставил крайним защитником на фланг Фернандеса Хёведеса. Немецкий защитник фактически сковал Марио. Впрочем, Фернандес мог сравнять счёт, когда в концовке замыкал навес на дальней штанге.
Родриго Бекао - 3,0. Бекао артистично изобразил удар в лицо после неаккуратной игры Эдера. Подыграв, Бекао фактически отправил португальца в раздевалку с красной карточкой, хотя, как показывает повтор, контакта там не было вовсе. В то же время Бекао стал одним из виновников пропущенного гола. Именно он в том эпизоде застрял во вратарской и не сумел заблокировать удар Хёведеса.
Никита Чернов - 3,0. Чернов провёл неплохой матч, хотя и не выделялся в составе своей команды. Лидером среди игроков ЦСКА он стал по количеству выносов мяча из опасных ситуаций.
Кирилл Набабкин - 3.5. Набабкин в плане КПД был даже лучше, чем Фернандес. Он чаще подавал, много навешивал и сделал 4 отбора.
Яка Бийол - 3.5. Бийол в первом тайме здорово «перекусывал» атаки соперника. Опорник ЦСКА сделал 4 отбора и 2 перехвата. Оказавшись в большинстве, «армейцы» рисковали. Виктор Гончаренко снял одного из опорников, чем и воспользовался «Локо». «Железнодорожники» здорово использовали свободные зоны.
Ильзат Ахметов – 4.0. Классный матч провёл Ахметов, ставший лидером по количеству отборов (7) и перехватов (3). В то же время Ахметов успевал ещё и здорово играть в подыгрыше. Его точные передачи-закидушки неоднократно ставили в тупик защитников «Локо».
Никола Влашич - 3.5. Конечно, от Влашича болельщики уже ждут настоящей магии. Если она полузащитнику ЦСКА не удаётся, как в матче с «Локомотивом», то уже кажется, будто он провалил матч.
Алан Дзагоев - 3.0. Пока Алан никак не наберёт оптимальную форму. Наконец, Дзагоев получил в своё распоряжение полный матч, но вряд ли можно сказать, что он провёл его успешно. Запомнился полузащитник ЦСКА несколькими классными разрезающими передачами, но этого явно мало.
Иван Обляков - 3.0. Активность Облякова так и не дала реальных результатов ЦСКА. Крайний полузащитник старался брать игру на себя, но пока его КПД оставляет желать лучшего.
Фёдор Чалов - 3.5. Чалов остаётся одним из лучших по созданию моментов, но сегодня у форварда ЦСКА не было «инстинкта убийцы». Самый яркий пример этого – момент, который случился в первом тайме, когда Чалов решил сделать передачу Облякову, а не пробить самостоятельно из выгодного положения. В то же время у Чалова был один классный удар от линии штрафной, но в том эпизоде надёжно действовал Гильерме.
Арнор Сигурдссон - 2.5. Исландец получил более 20 минут игрового времени, но так и ни разу не пробил по воротам. Абсолютно беззубая игра человека, который должен был помочь ЦСКА забить.
Тимур Жамалетдинов - б/о. У Жамалетдинова было чуть более 10 минут, чтобы проявить себя. На деле он лишь пару раз добирался до мяча.
Дмитрий Ефремов - б/о. Ефремов провёл на поле лишь компенсированное время. Проявить себя за столь короткий промежуток времени было, пожалуй, невозможно.
«Локомотив»
Гильерме - 4.0. В последнее время голкипер «Локомотива» очень много ошибался. Но в матче с «Локомотивом» ему наконец удалось собраться. В нескольких эпизодах Гильерме свою команду выручил, да и на выходах фактически не ошибался.
Бенедикт Хёведес - 4.5. Хёведес фактически выключил из игры Марио Фернандеса, оказавшись в роли крайнего защитника. Сёмин чётко разобрал и понял, откуда будет исходить опасность, план на игру сработал. Более того, Хёведес ещё и стал героем матча, забив единственный мяч. В том эпизоде Хёведес сыграл, как настоящий форвард, классно пробив из сложной ситуации.
Ведран Чорлука - 3.5. Чорлука в этом матче записал на свой счёт голевую передачу. Конечно, хорват не делал пас пяткой своему одноклубнику, просто так получилось, но всё равно нужно отдать должное Чорлуке. Он ведь мог просто пробить куда-нибудь на трибуны.
Соломон Кверквелия - 3.0. Кверквелия в этом матче ни разу не отобрал мяч у соперника, но зато был лидером по количеству выносов мяча. Возможно, так и нужно было играть: по крайней мере, «Локо» избежал грубых ошибок в обороне.
Владислав Игнатьев - 4.0. Игнатьев был одним из лучших на поле. Крайний защитник регулярно шёл в атаку, здорово отрабатывал в обороне, да ещё и создал шикарный момент для Алексея Миранчука, в подкате отобрав мяч у соперника в центре поля.
Игорь Денисов - 3.5. Денисова «Локомотиву» явно не хватало. Игорь сделал 3 перехвата и 1 отбор, в концовке наиграл на карточку, завалив Дзагоева, но не позволил сопернику провести контратаку.
Алексей Миранчук - 3.5. У Миранчука был великолепный шанс забить после уже упомянутого отбора Игнатьева, но полузащитник «Локо» пробил недостаточно хитро. В целом, Миранчук охотно брал игру на себя и стал одним из лидеров по количеству обостряющих передач (5).
Гжегож Крыховяк - 3.0. Крыховяк на этот раз был куда менее заметен, чем обычно. Зато польский хавбек стал лидером по проценту точных передач (88,5%). К тому же, свой гол Крыховяк забил в первом тайме, но арбитры ошибочно его отменили.
Дмитрий Баринов - 3.0. Баринов, оказавшись рядом с Денисовым, получил больше возможностей для подключения в атаку. Да, получалось не слишком удачно, но в старании ему не откажешь явно.
Мануэл Фернандеш - 3.5. Традиционно лидер «Локо» успевал везде. Португалец раздал бесчисленное количество передач, смещался во фланг и навешивал в штрафную, а ещё успел завести команду своей стычкой с Набабкиным.
Эдер - 2.5. Эдер явно стал заложником обстоятельств, хотя и сам виноват в своём удалении. Первая жёлтая карточка была совсем необязательной. В случае со вторым «горчичником» судья явно погорячился: до головы Бекао там было полметра точно! Что касается своих непосредственных обязанностей, Эдер очень старался. Свой лучший момент он упустил, пробив во втором тайме в Акинфеева с выгодной позиции.
Дмитрий Тарасов - б/о. Тарасов ничем не запомнился, но, по крайней мере, не удалился как в прошлый свой выход на поле.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
Сам матч получился не слишком содержательным, учитывая, что команды создали лишь несколько по-настоящему голевых моментов. После игр Лиги чемпионов футболистам явно не хватало сил, зато страсти на поле кипели.
ЦСКА
Игорь Акинфеев - 3,5. В течение всего матча «Локомотив» нанёс четыре удара в створ ворот соперника. В эпизоде с голом вины Акинфеева не было: с такого расстояния отразить столь сильный выстрел практически невозможно. Единственная серьёзная помарка Игоря – незафиксированный мяч после удара Эдера во втором тайме. Из-за этой ошибки сам Акинфеев вполне мог попасть в больницу, не убери Баринов, летевший на добивание, своевременно ноги.
Марио Фернандес - 3,5. Фернандес в отличие от других матчей ЦСКА был непривычно незаметен. Вряд ли это стоит связывать с игрой самого русского бразильца. Просто Юрий Сёмин поставил крайним защитником на фланг Фернандеса Хёведеса. Немецкий защитник фактически сковал Марио. Впрочем, Фернандес мог сравнять счёт, когда в концовке замыкал навес на дальней штанге.
Родриго Бекао - 3,0. Бекао артистично изобразил удар в лицо после неаккуратной игры Эдера. Подыграв, Бекао фактически отправил португальца в раздевалку с красной карточкой, хотя, как показывает повтор, контакта там не было вовсе. В то же время Бекао стал одним из виновников пропущенного гола. Именно он в том эпизоде застрял во вратарской и не сумел заблокировать удар Хёведеса.
Никита Чернов - 3,0. Чернов провёл неплохой матч, хотя и не выделялся в составе своей команды. Лидером среди игроков ЦСКА он стал по количеству выносов мяча из опасных ситуаций.
Кирилл Набабкин - 3.5. Набабкин в плане КПД был даже лучше, чем Фернандес. Он чаще подавал, много навешивал и сделал 4 отбора.
Яка Бийол - 3.5. Бийол в первом тайме здорово «перекусывал» атаки соперника. Опорник ЦСКА сделал 4 отбора и 2 перехвата. Оказавшись в большинстве, «армейцы» рисковали. Виктор Гончаренко снял одного из опорников, чем и воспользовался «Локо». «Железнодорожники» здорово использовали свободные зоны.
Ильзат Ахметов – 4.0. Классный матч провёл Ахметов, ставший лидером по количеству отборов (7) и перехватов (3). В то же время Ахметов успевал ещё и здорово играть в подыгрыше. Его точные передачи-закидушки неоднократно ставили в тупик защитников «Локо».
Никола Влашич - 3.5. Конечно, от Влашича болельщики уже ждут настоящей магии. Если она полузащитнику ЦСКА не удаётся, как в матче с «Локомотивом», то уже кажется, будто он провалил матч.
Алан Дзагоев - 3.0. Пока Алан никак не наберёт оптимальную форму. Наконец, Дзагоев получил в своё распоряжение полный матч, но вряд ли можно сказать, что он провёл его успешно. Запомнился полузащитник ЦСКА несколькими классными разрезающими передачами, но этого явно мало.
Иван Обляков - 3.0. Активность Облякова так и не дала реальных результатов ЦСКА. Крайний полузащитник старался брать игру на себя, но пока его КПД оставляет желать лучшего.
Фёдор Чалов - 3.5. Чалов остаётся одним из лучших по созданию моментов, но сегодня у форварда ЦСКА не было «инстинкта убийцы». Самый яркий пример этого – момент, который случился в первом тайме, когда Чалов решил сделать передачу Облякову, а не пробить самостоятельно из выгодного положения. В то же время у Чалова был один классный удар от линии штрафной, но в том эпизоде надёжно действовал Гильерме.
Арнор Сигурдссон - 2.5. Исландец получил более 20 минут игрового времени, но так и ни разу не пробил по воротам. Абсолютно беззубая игра человека, который должен был помочь ЦСКА забить.
Тимур Жамалетдинов - б/о. У Жамалетдинова было чуть более 10 минут, чтобы проявить себя. На деле он лишь пару раз добирался до мяча.
Дмитрий Ефремов - б/о. Ефремов провёл на поле лишь компенсированное время. Проявить себя за столь короткий промежуток времени было, пожалуй, невозможно.
«Локомотив»
Фол на вторую жёлтую карточку Эдера.
Фото - "твиттер" "Локомотива"
Фото - "твиттер" "Локомотива"
Гильерме - 4.0. В последнее время голкипер «Локомотива» очень много ошибался. Но в матче с «Локомотивом» ему наконец удалось собраться. В нескольких эпизодах Гильерме свою команду выручил, да и на выходах фактически не ошибался.
Бенедикт Хёведес - 4.5. Хёведес фактически выключил из игры Марио Фернандеса, оказавшись в роли крайнего защитника. Сёмин чётко разобрал и понял, откуда будет исходить опасность, план на игру сработал. Более того, Хёведес ещё и стал героем матча, забив единственный мяч. В том эпизоде Хёведес сыграл, как настоящий форвард, классно пробив из сложной ситуации.
Ведран Чорлука - 3.5. Чорлука в этом матче записал на свой счёт голевую передачу. Конечно, хорват не делал пас пяткой своему одноклубнику, просто так получилось, но всё равно нужно отдать должное Чорлуке. Он ведь мог просто пробить куда-нибудь на трибуны.
Соломон Кверквелия - 3.0. Кверквелия в этом матче ни разу не отобрал мяч у соперника, но зато был лидером по количеству выносов мяча. Возможно, так и нужно было играть: по крайней мере, «Локо» избежал грубых ошибок в обороне.
Владислав Игнатьев - 4.0. Игнатьев был одним из лучших на поле. Крайний защитник регулярно шёл в атаку, здорово отрабатывал в обороне, да ещё и создал шикарный момент для Алексея Миранчука, в подкате отобрав мяч у соперника в центре поля.
Игорь Денисов - 3.5. Денисова «Локомотиву» явно не хватало. Игорь сделал 3 перехвата и 1 отбор, в концовке наиграл на карточку, завалив Дзагоева, но не позволил сопернику провести контратаку.
Алексей Миранчук - 3.5. У Миранчука был великолепный шанс забить после уже упомянутого отбора Игнатьева, но полузащитник «Локо» пробил недостаточно хитро. В целом, Миранчук охотно брал игру на себя и стал одним из лидеров по количеству обостряющих передач (5).
Гжегож Крыховяк - 3.0. Крыховяк на этот раз был куда менее заметен, чем обычно. Зато польский хавбек стал лидером по проценту точных передач (88,5%). К тому же, свой гол Крыховяк забил в первом тайме, но арбитры ошибочно его отменили.
Дмитрий Баринов - 3.0. Баринов, оказавшись рядом с Денисовым, получил больше возможностей для подключения в атаку. Да, получалось не слишком удачно, но в старании ему не откажешь явно.
Мануэл Фернандеш - 3.5. Традиционно лидер «Локо» успевал везде. Португалец раздал бесчисленное количество передач, смещался во фланг и навешивал в штрафную, а ещё успел завести команду своей стычкой с Набабкиным.
Эдер - 2.5. Эдер явно стал заложником обстоятельств, хотя и сам виноват в своём удалении. Первая жёлтая карточка была совсем необязательной. В случае со вторым «горчичником» судья явно погорячился: до головы Бекао там было полметра точно! Что касается своих непосредственных обязанностей, Эдер очень старался. Свой лучший момент он упустил, пробив во втором тайме в Акинфеева с выгодной позиции.
Дмитрий Тарасов - б/о. Тарасов ничем не запомнился, но, по крайней мере, не удалился как в прошлый свой выход на поле.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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