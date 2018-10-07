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Артем Дзюба сравнялся с Тихоновым и Семшовым

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба, открыв счет в матче с "Краснодаром", забил 98-й гол в чемпионатах России.

Теперь форвард "Зенита" делит седьмое место в списке бомбардиров турнира с Андреем Тихоновым и Игорем Семшовым, проведшими гораздо больше матчей в высшем дивизионе.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Дзюба Тихонов Семшов
Сегодня, 22:53
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(3)
#4  Blessing  Спб (Сегодня, 23:41)
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Игрочила сегодня порадовал очень здорово, а то последние два матча были не на уровне.
Где там Веденеев со своими проблемами несовместимости Дзюбы и Кокорина????


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#3  Frankenstein   (Сегодня, 23:13)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: HardWar
Цитата: gesha978
так они и не нападающими были.

Значит им нельзя было забивать. Они ж не нападающие!

Это говорит об уровне Дзюбы и деградации нашего футбола в целом
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#2  HardWar  Спб. (Сегодня, 23:07)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: gesha978
так они и не нападающими были.

Значит им нельзя было забивать. Они ж не нападающие!


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С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011 [жалоба]
#1  gesha978  Москва (Сегодня, 23:02)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
так они и не нападающими были.
Регистрация: 8.11.2013 [жалоба]
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