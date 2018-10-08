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Равиль Сабитов: это было настоящее московское дерби!

Равиль Сабитов: это было настоящее московское дерби!Бывший защитник "Локомотива" Равиль Сабитов в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против ЦСКА (1:0) в 10-м туре Премьер-Лиги.

- Об игре:

Это было настоящее московское дерби! Команды были заряжены на борьбу, в начале матча особенно много было таких мелких единоборств, соперники играли довольно плотно друг с другом. Если первый тайм остался за ЦСКА, который больше владел инициативой, то во вторые 45 минут игра заметно изменилась. Создавалось впечатление, что "Локомотив" моментов имел больше, и это несмотря на удаление Эдера. Да, игровой мысли было мало, и это связано с плотной игрой соперников против друг друга.

Считаю, что действия ЦСКА в дерби - не следствие усталости после победы над "Реалом" (1:0). "Армейцы" по движению выглядели неплохо, во время атак "Локомотива" хозяева поля не позволяли чего-то серьёзного соперникам. Это говорит о хорошей физической подготовке команды. Оба коллектива сражались и все 90 минут провели в хорошем ключе.

- О судействе в матче арбитра Алексея Матюнина:

Тяжело что-то комментировать, ведь правила меняются из сезона в сезон. Не могу сказать, насколько заслуженным было удаление Эдера. Думаю, если тщательно разбирать матч - больших вопросов к судейской бригаде не будет.

- О турнирной таблице чемпионата России:

Положение команд в таблице - хорошая новость для "Зенита", но не очень хорошая для всей лиги. Если отрыв лидера будет продолжать расти - зрелищность может заметно упасть. "Зенит" в этом туре обыграл ближайшего преследователя, в целом, всё нормально, но как болельщик я опасаюсь скорой потери интриги.

Отмечу, что питерцы набрали очень серьёзный ход, серьёзную форму, у команды всё получается. У "Зенита" глубокая скамейка запасных, возможны несколько вариантов стартового состава, Сергей Семак имеет возможность ротировать игроков и изменять тактическую схему в матче, который развивается не по изначальному плану. Даже в игре против "Краснодара" Семак заменил центрального полузащитника на нападающего в начале второго тайма. Такие смелые и неординарные решения говорят о широких возможностях "Зенита", уверенности в себе тренерского штаба и команды в целом. Центрального полузащитника сменил форвард, и кому-то могло показаться, что сейчас "Краснодар" воспользуется подобным ходом оппонента, но в итоге всё сложилось совершенно иначе.

Rusfootball
Теги: ЦСКА Локомотив Сабитов
Сегодня, 08:34
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#1  sssh53  Москва (Сегодня, 08:45)
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Я так пологая, что господин Сабитов предлагает всеми силами придушить Зенит во имя его удовольствия
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
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