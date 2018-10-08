Миодраг Божович: это не я не убирал Тихонова. Таковы особенности нашей профессии

Новый главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович прокомментировал свое назначение."Тихонов действительно легендарная личность, народный любимец. Помню его как отличного игрока. Но что я могу сделать в этой ситуации? Я Андрея не убирал. Какие ко мне могут быть вопросы? Таковы особенности нашей профессии…Работаю там, куда меня приглашают, если предложение устраивает. Думаю, у Андрея еще обязательно будет шанс", – сказал Божович.