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Миодраг Божович: это не я не убирал Тихонова. Таковы особенности нашей профессии

Новый главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович прокомментировал свое назначение.

"Тихонов действительно легендарная личность, народный любимец. Помню его как отличного игрока. Но что я могу сделать в этой ситуации? Я Андрея не убирал. Какие ко мне могут быть вопросы? Таковы особенности нашей профессии…

Работаю там, куда меня приглашают, если предложение устраивает. Думаю, у Андрея еще обязательно будет шанс", – сказал Божович.
Теги: Крылья Советов Тихонов Божович
Сегодня, 09:22
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#2  GS  Москва (Сегодня, 10:12)
  • -2
  •  (2)

Сибирячок
Понятно, что переговоры с Божовичем велись заранее, но Тихонов пришел в Крылья на место другого тренера.

Что поделать, такая работа...
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 09:50)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Угу, в один день и увольнение Тихонова и приём на работу божовича.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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