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Илья Геркус: мы вернули себе уважение

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал судейство в матче 10-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

"А что судейство? Человек просто поплыл. Сложная игра. Комментировать судейство не хочу.

Вернулся ли "Локомотив" в чемпионскую гонку? Мы выиграли один матч на эмоциях, вдесятером. Вернули себе уважение", – сказал Геркус.

Матч обслуживала судейская бригада во главе с Алексеем Матюниным.

Чемпионат
Теги: Геркус Локомотив ЦСКА
Сегодня, 09:25
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