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"Анжи" хочет поменяться кругами с ЦСКА - команда, базирующаяся в подмосковье не хочет тратиться на перелет в Махачкалу

"Анжи" и ЦСКА могут обменяться кругами.

Клубы ведут переговоры о переносе матча 11-го тура РПЛ из Махачкалы в Москву. Дагестанская команда, базирующаяся в подмосковном Подольске, не хочет тратиться на перелет в Махачкалу в связи с тяжелой финансовой ситуацией.

Матч "Анжи" – ЦСКА запланирован на 19 октября.

Sport24
Теги: Анжи ЦСКА
Сегодня, 09:28
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#4  Quincy   (Сегодня, 11:17)
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online
Болеет за:
«Спартак»
никакого обмена,регламент должен быть для всех одинаков,хотя как обычно перепишут налету,Спартаку с Енисеем нельзя,а кабинетным можно
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#3  sssh53  Москва (Сегодня, 10:25)
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А во втором круге снимутся и лететь никуда не придется? Или Цска перелет проплатит из ЛЧ денег?
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
#2  sergey3709   (Сегодня, 10:19)
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Правильно,19 октября в Москве будет еще тепло
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
#1  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 10:00)
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Болеет за:
«Зенит»
Это супер!!!! Браво!!! Дагестанская команда базирующаяся в Подмосковье
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
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