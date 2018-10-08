Новости партнеров

Магомед Адиев: ничья в матче с "Ахматом" закономерна"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев после матча 10-го тура чемпионата России против "Ахмата" (0:0) отметил, что ничейный исход закономерен.


"Сложная игра со сложным соперником, который гнет свою линию и не дает оппоненту играть. Ожидали такую игру. Думаю, "Ахмат" больше владел территориальным преимуществом - мы к таким вещам относимся нормально. У нас были зоны, старались играть через них. Наверное, не все нам удавалось, не удалось реализовать моменты.

У "Ахмата" были позиционные атаки, но и они не забили. Во втором тайме "Ахмат" пошел в атаку еще большими силами, больше давил. Но мы имели шансы во время быстрых контратак. Возможно, посмотрев повтор матча, я поменяю мнение, но сейчас считаю, что ничейный исход закономерен", - цитирует Адиева пресс-служба "Ахмата".
Теги: Ахмат Анжи Адиев
Сегодня, 10:16
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.