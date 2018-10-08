"Я черный русский!" - Зе Луиш предлагает угадать песню в его исполнении (видео)

Зе Луиш поест песню про черного русского pic.twitter.com/nJxYVhUe2V — Никита Камышев (@SkifFc) October 7, 2018

Нападающий "Спартака" Зе Луиш в компании своей девушки Алеси продемонстрировал свои знания русского языка и напел песню с просьбой ее отгадать.Напомним, форвард в матче 10-го тура чемпионата России против "Енисея" (3:2) забил гол с пенальти.