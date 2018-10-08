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"Я черный русский!" - Зе Луиш предлагает угадать песню в его исполнении (видео)

Нападающий "Спартака" Зе Луиш в компании своей девушки Алеси продемонстрировал свои знания русского языка и напел песню с просьбой ее отгадать.



Напомним, форвард в матче 10-го тура чемпионата России против "Енисея" (3:2) забил гол с пенальти.
Теги: Спартак Зе Луиш
Сегодня, 10:21
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#3  игра  г. Москва (Сегодня, 11:00)
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а кто не угадает, того ЗеЛуиш просто- поест.

Кот убегал . Его черные христиане хотели поесть. Дудки вам- кот забрался на самый верх сосны и ветром его раскачивало вместе с деревом. Полыхала гроза, выли собаки ,а в лесу сдох медведь.
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
#2  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:41)
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Болеет за:
«Спартак»
Зе Луиш поест песню про черного русского


а кто не угадает, того ЗеЛуиш просто- поест.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#1  игра  г. Москва (Сегодня, 10:40)
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Нехристь кот забыл как креститься от одного этого словосочетания. Змолчал на полгода и бросил курить неожиданно. Мир изменилс-, кот, сказал писатель ему, и зло посмотрел на несчастного кота.
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
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