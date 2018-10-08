Матч с "Зенитом" стал 100-м для Шарля Каборе в футболке "Краснодара"

Матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом" (1:2), оказался для для полузащитника "Краснодар"» Шарля Каборе 100-м официальным, в составе быков.Игрок из Буркина-Фасо стал 15-м в истории клуба игроком, достигшим этой отметки, сообщает пресс-служба "Краснодара"В футболке "Краснодара" Каборе провёл на поле 8373 минуты (без учёта компенсированных), забил 1 мяч (в матче РПЛ) и сделал 6 результативных передач.