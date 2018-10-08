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Матч с "Зенитом" стал 100-м для Шарля Каборе в футболке "Краснодара"

Матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом" (1:2), оказался для для полузащитника "Краснодар"» Шарля Каборе 100-м официальным, в составе быков.

Игрок из Буркина-Фасо стал 15-м в истории клуба игроком, достигшим этой отметки, сообщает пресс-служба "Краснодара"

В футболке "Краснодара" Каборе провёл на поле 8373 минуты (без учёта компенсированных), забил 1 мяч (в матче РПЛ) и сделал 6 результативных передач.

ФК "Краснодар"
Теги: Зенит Краснодар Каборе
Сегодня, 10:46
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