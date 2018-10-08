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Александр Тарханов: в прошлом сезоне аргентинцы в "Зените" были обузой, но сейчас они хороши

Бывший наставник "Урала" Александр Тарханов прокомментировал победу "Зенита" над "Краснодаром" (2:1) в матче РПЛ.

"Как всегда хорош был Дзюба. В порядке и Дриусси, отдавший две голевые, и Паредес. Если в прошлом сезоне аргентинцы были обузой, то сейчас реально помогают команде.

Тут все от тренера зависит. Наверное, требования Семака им ближе чем то, что предлагал Манчини", - сказал специалист.

СЭ
Теги: Зенит Тарханов Паредес Дриусси
Сегодня, 11:17
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#3  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:47)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Батька
Просто ресурс врубили административный по полной ...3 года 5-6 места занимали ...а такие надежды на деньги с лиги чемпионов были !!!

Ну вы 16 лет сосали,а потом федулка купил чемпионат.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#2  Sergeevich   (Сегодня, 11:39)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Батька,
Вот как хрюшкам ставят левые пенальти вся страна видит - вот где админресурс.
А в матче Зенит - Краснодар что было не так?
Да, немного повезло когда гости свои моменты в первом тайме загубили, но в целом победа закономерна.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#1  Батька   (Сегодня, 11:29)
  • -11
  •  (11)
online

Просто ресурс врубили административный по полной ...3 года 5-6 места занимали ...а такие надежды на деньги с лиги чемпионов были !!!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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