Александр Тарханов: в прошлом сезоне аргентинцы в "Зените" были обузой, но сейчас они хороши

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Бывший наставник "Урала" Александр Тарханов прокомментировал победу "Зенита" над "Краснодаром" (2:1) в матче РПЛ.
"Как всегда хорош был Дзюба. В порядке и Дриусси, отдавший две голевые, и Паредес. Если в прошлом сезоне аргентинцы были обузой, то сейчас реально помогают команде.
Тут все от тренера зависит. Наверное, требования Семака им ближе чем то, что предлагал Манчини", - сказал специалист.
СЭ
"Как всегда хорош был Дзюба. В порядке и Дриусси, отдавший две голевые, и Паредес. Если в прошлом сезоне аргентинцы были обузой, то сейчас реально помогают команде.
Тут все от тренера зависит. Наверное, требования Семака им ближе чем то, что предлагал Манчини", - сказал специалист.
СЭ
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