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Максим Бузникин: "Краснодар" постарается побороться с "Зенитом" за чемпионство

Руководитель селекционной службы "Краснодара" Максим Бузникин прокомментировал поражение своей команды от "Зенита" в 10-м туре РПЛ (1:2).

"Краснодар" подустал, а "Зенит" оказался чуть-чуть посвежее. Больше сил осталось у питерцев на второй тайм. А так, в принципе, игра была равной. В какие-то моменты она проходила с преимуществом футболистов "Зенита", временами футболисты "Краснодара" перехватывали инициативу. В принципе, игра шла на три результата, но "Зенит" сумел реализовать свои моменты.

Можно ли считать "Краснодар" претендентом на чемпионство? Хотелось бы в это верить, ведь команда выглядит отлично. Постараемся навязать "Зениту" борьбу», — приводит слова Бузникина "Спорт уик-энд".

По итогам 10 туров "Зенит" набрал 25 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. "Краснодар" (19 очков) остался на второй строке.
Теги: Краснодар Зенит Бузникин
Сегодня, 11:28
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#4  Сибирячок   (Сегодня, 13:26)
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online
Болеет за:
«Спартак»
А кто им это позволит то?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 13:13)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
У Краснодара как обычно не хватит тонуса и в конце сезона будет в пятерке, чемпионат выиграет Зенит.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#2  All_my  Москва (Сегодня, 11:59)
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Краснодар в лучшем случае третьим будет, даже при всех проблемах ЦСКА Спартака и Локо


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Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010 [жалоба]
#1  Батька   (Сегодня, 11:37)
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  •  (6)
online

До перерыва Краснодар уже года три четыре претендент ....по весне все разваливается ....посмотри в этом году ...зенит будет терять очки и не мало ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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