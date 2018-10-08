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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Лидеры чемпионата и победители московского дерби. Сборная лучших игроков 10-го тура
Питерский "Зенит" упрочил своё лидерство, обыграв ближайших преследователей, а "Локомотив" довольно неожиданно оказался сильнее обидчиков мадридского "Реала". О главных действующих лицах этих матчей, а также остальных встреч тура - в нашей традиционной рубрике.
Юрий Дюпин, «Анжи»
Махачкала продолжает набирать очки и поражать всех, кто испытывает хоть какой-то интерес к российскому первенству. Не привыкли мы к тому, что футболисты, которым задерживают зарплату, выкладываются на поле и умудряются не только крупно проигрывать.
В игре против «Ахмата» представители Дагестана довольствовались ничьей, но и это вполне себе неплохой результат для «Анжи». Больше моментов все-таки создали грозненцы: если бы не действия вратаря махачкалинского клуба, гости остались бы в десятом туре без очков.
Сергей Терехов, «Оренбург»
Левый защитник уральского клуба оформил единственный мяч в противостоянии двух главных сенсаций текущего сезона. Естественно, гол стал победным. Помимо факта взятия ворот усилиями Сергея, следует упомянуть, что и в плане разрушения Терехов на протяжении почти всего матча справлялся неплохо.
Бенедикт Хёведес, «Локомотив»
Немец провел выдающуюся игру и однозначно стал главным героем московского дерби. Действующий слева защитник не только забил победный гол, - он сдержал одного из самых опасных футболистов в составе «красно-синих» Марио Фернандеса. Именно благодаря этому «армейцы» были далеко не так остры у чужих ворот, как у них получается обычно.
Иван Новосельцев, «Анжи»
Российский защитник, которого после неудачи в «Зените» многие списали со счетов, провел очень неплохую игру. В нескольких эпизодах встречи против «Ахмата» Новосельцев страховал своих партнеров и не позволил сопернику распечатать ворота Дюпина. Несмотря на то, что моменты все же возникали, Новосельцев наравне с голкипером Махачкалы – главные заслуженные лица кавказского дерби.
Ведран Чорлука, «Локомотив»
Нельзя сказать, что хорватский центральный защитник провел идеальный матч в плане разрушения, мимолетные помарки, из которых, правда, ничего у ЦСКА не развилось, немного подпортили впечатление, но вот решающий голевой пас пяткой на Хёведеса сомнений в выборе не оставляет.
Георгий Зотов, «Крылья Советов»
Отобрал мяч на правом фланге, после чего развернул атаку обратно – и «Крылья» забили победный гол в матче. Устроил классный проход к воротам Шунина, но сплоховал в последний момент: не хватило сил на удар.
Фернандо, «Спартак»
Несмотря на некоторые проблемы с игровой дисциплиной, опорник москвичей остается одним из самых полезных игроков в команде. В матче против «Енисея» бразилец отметился трижды – голевая передача после подачи с углового, пенальти, заработанный после исполненного им штрафного, и гол Тимофеева, пришедший после выстрела с другого стандарта.
Констадинов Георги, «Арсенал»
Вышел на замену еще по ходу второго тайма и спас свою команду от поражения – «пушкари» уступали дома «Уфе» после роскошного мяча в исполнении Слая. Автор единственного гола в составе туляков сумел воспользоваться неловкостью голкипера Беленова, а помогал ему в этом нанесший дальний удар Ткачев.
Себастьян Дриусси, «Зенит»
Топовый матч в исполнении питерского аргентинца. «Сине-бело-голубые" забили два гола в игре со своими главными преследователями, а Дриусси оформил две голевые передачи - сначала на Артема Дзюбу, а затем на Роберта Мака. И это не считая нерезультативных эпизодов - масса созданных возможностей и отличное продвижение мяча.
Артем Дзюба, «Зенит»
Главное лицо нашего футбола эпохи после чемпионата мира продолжает держать марку. Нападающий открыл счет в игре, после чего заставил защитника Петрова сфолить на красную карточку. Дзюба в порядке - и это радует в преддверии матчей сборных.
Сердар Азмун, «Рубин»
Иранец продолжает тащить казанцев. На сей раз форвард оформил победный мяч в ворота «Урала». Конечно, без ошибки Годзюра в эпизоде не обошлось, но Азмун сделал все, чтобы этот мяч состоялся.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
фото: "Р-Спорт"
sport24
Юрий Дюпин, «Анжи»
Махачкала продолжает набирать очки и поражать всех, кто испытывает хоть какой-то интерес к российскому первенству. Не привыкли мы к тому, что футболисты, которым задерживают зарплату, выкладываются на поле и умудряются не только крупно проигрывать.
В игре против «Ахмата» представители Дагестана довольствовались ничьей, но и это вполне себе неплохой результат для «Анжи». Больше моментов все-таки создали грозненцы: если бы не действия вратаря махачкалинского клуба, гости остались бы в десятом туре без очков.
Сергей Терехов, «Оренбург»
Левый защитник уральского клуба оформил единственный мяч в противостоянии двух главных сенсаций текущего сезона. Естественно, гол стал победным. Помимо факта взятия ворот усилиями Сергея, следует упомянуть, что и в плане разрушения Терехов на протяжении почти всего матча справлялся неплохо.
Бенедикт Хёведес, «Локомотив»
Немец провел выдающуюся игру и однозначно стал главным героем московского дерби. Действующий слева защитник не только забил победный гол, - он сдержал одного из самых опасных футболистов в составе «красно-синих» Марио Фернандеса. Именно благодаря этому «армейцы» были далеко не так остры у чужих ворот, как у них получается обычно.
Иван Новосельцев, «Анжи»
Российский защитник, которого после неудачи в «Зените» многие списали со счетов, провел очень неплохую игру. В нескольких эпизодах встречи против «Ахмата» Новосельцев страховал своих партнеров и не позволил сопернику распечатать ворота Дюпина. Несмотря на то, что моменты все же возникали, Новосельцев наравне с голкипером Махачкалы – главные заслуженные лица кавказского дерби.
Ведран Чорлука, «Локомотив»
Нельзя сказать, что хорватский центральный защитник провел идеальный матч в плане разрушения, мимолетные помарки, из которых, правда, ничего у ЦСКА не развилось, немного подпортили впечатление, но вот решающий голевой пас пяткой на Хёведеса сомнений в выборе не оставляет.
Георгий Зотов, «Крылья Советов»
Отобрал мяч на правом фланге, после чего развернул атаку обратно – и «Крылья» забили победный гол в матче. Устроил классный проход к воротам Шунина, но сплоховал в последний момент: не хватило сил на удар.
Фернандо, «Спартак»
Несмотря на некоторые проблемы с игровой дисциплиной, опорник москвичей остается одним из самых полезных игроков в команде. В матче против «Енисея» бразилец отметился трижды – голевая передача после подачи с углового, пенальти, заработанный после исполненного им штрафного, и гол Тимофеева, пришедший после выстрела с другого стандарта.
Констадинов Георги, «Арсенал»
Вышел на замену еще по ходу второго тайма и спас свою команду от поражения – «пушкари» уступали дома «Уфе» после роскошного мяча в исполнении Слая. Автор единственного гола в составе туляков сумел воспользоваться неловкостью голкипера Беленова, а помогал ему в этом нанесший дальний удар Ткачев.
Себастьян Дриусси, «Зенит»
Топовый матч в исполнении питерского аргентинца. «Сине-бело-голубые" забили два гола в игре со своими главными преследователями, а Дриусси оформил две голевые передачи - сначала на Артема Дзюбу, а затем на Роберта Мака. И это не считая нерезультативных эпизодов - масса созданных возможностей и отличное продвижение мяча.
Артем Дзюба, «Зенит»
Главное лицо нашего футбола эпохи после чемпионата мира продолжает держать марку. Нападающий открыл счет в игре, после чего заставил защитника Петрова сфолить на красную карточку. Дзюба в порядке - и это радует в преддверии матчей сборных.
Сердар Азмун, «Рубин»
Иранец продолжает тащить казанцев. На сей раз форвард оформил победный мяч в ворота «Урала». Конечно, без ошибки Годзюра в эпизоде не обошлось, но Азмун сделал все, чтобы этот мяч состоялся.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
фото: "Р-Спорт"
sport24
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