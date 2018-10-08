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"Дима, пора домой" - болельщики "Енисея" отправляют Аленичева в отставку (фото)

Фанаты "Енисея" хотят добиться отставки главного тренера команды Дмитрия Аленичева.

8 октября в концовке игры со "Спартаком" (2:3) они вывесили недвусмысленный банер "Дима, пора домой".

"Дима, пора домой" - болельщики "Енисея" отправляют Аленичева в отставку (фото)


В социальных сетях активные болельщики красноярцев уже несколько недель выражают недовольство главным тренером команды.

Новости Сибири
Теги: Енисей Спартак Аленичев
Сегодня, 13:48
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#20  михалыч_71   (Сегодня, 16:15)
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online

Цитата: Nastroenie
Бромантановое спартаковское говнище. ахахаааа

Мнение сына фидера и проститутки неинтересно.
Регистрация: 12.06.2017 [жалоба]
#19  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 16:10)
  • +1
  •  (3)
online

bobovzenit,
Енисей не Сенатор вывел в ПЛ, а Прядкин, Сорокин, Ефремов и К. В каждом матче пенальти били и за шиворот их втащили в ПЛ.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#18  Кир Мяс   (Сегодня, 16:03)
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  •  (2)
online

такое ощущение, что у Енисея огромный бюджет на трансферы?
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
#17  strekall  Руcь (Сегодня, 15:58)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Schweinsteiger
желательно и енисей в пердив отправить, клубы для пердива.

И Спартак туда же. 10 туров позади - ни одного гола с игры, позорище!


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"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013 [жалоба]
#16  Schweinsteiger   (Сегодня, 15:24)
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
желательно и енисей в пердив отправить, клубы для пердива.


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#15  Бывалый  Кузбасс (Сегодня, 14:52)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Вполне логичное пожелание, подкреплённое результатом.
Не понимаю, почему все так носятся с аленем. Игрок безусловно самый крутой по результативности за российскую историю.
Хотя как человек оказался говно, подтвердилось и в его письме против Старкова, и что всю вину за поражения Спартака сваливал на игроков и даже не пошел на знаменитые разборки на трибунах, и как Широкова мариновал.
Но почему он вдруг должен стать классным тренером, тем более для вышки? Да уже то, что он взял в помощники Титова - человека абсолютно без опыта, говорит о его потенциале и понтах.
Он, наверное, хороший тренер... Но это неточно.. ну по крайней мере из ФНЛ он умеет выводить команды... Хотя... Эти же клубы сразу же туда возвращаются... В общем сложно всё с классным тренером аленем))
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
#14  _2  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:38)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: dreamcatcher
Гвардиолу конечно.

laughing laughing laughing
Регистрация: 27.01.2015 [жалоба]
#13  Nastroenie  Москва (Сегодня, 14:36)
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бромантановое спартаковское говнище. ахахаааа
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#12  Сибирячок   (Сегодня, 14:32)
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Nastroenie
Тихонов, теперь Аленичев, а вскоре и Парфёнов. Все бромантановые легенды канут в Лету.

Ты тоже скоро сгинешь в своём говнище. завалит тебя собственным дерьмом и съедят тебя опарыши. Поймают на тебя рыбку в мутной водице и скормят питерскому коту. Наложит тот кучку дерьмя и любой прохожий пнув тебя, скажет - а никуя ты, Nastroenie, не изменился
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#11  Nastroenie  Москва (Сегодня, 14:27)
  • -6
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тихонов, теперь Аленичев, а вскоре и Парфёнов. Все бромантановые легенды канут в Лету.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#10  Сибирячок   (Сегодня, 14:26)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Енисей, тебе тоже пора домой , в пердив. С болелами вместе.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#9  dreamcatcher   (Сегодня, 14:25)
  • +5
  •  (7)
online

Цитата: bobovzenit
А кого они хотят видеть тренером?

Гвардиолу конечно.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#8  Черный Лис   (Сегодня, 14:21)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: bobovzenit
Эти недоболельщики уже забыли, что их командёнку в Премьер Лигу впервые вывел Аленичев.

Это говорит только о том, что Аленичев хороший тренер...для пердива...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#7  Смотрящий  Москва (Сегодня, 14:14)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Цитата: Смотрящий
Они кого -то присмотрели вместо Аленичева?

Раз Аленичева домой, значит освободится Карерра smirk

А не Кононов?


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#6  bobovzenit  Калининград (Сегодня, 14:11)
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Эти недоболельщики уже забыли, что их командёнку в Премьер Лигу впервые вывел Аленичев. Хорошее быстро забывается. Легко какую-нибудь идиотскую чушь подхватить: типа тренера в отставку и т.д. Человеческая стадность - очень глупая и страшная штука. А кого они хотят видеть тренером?
Регистрация: 26.10.2016 [жалоба]
#5  Черный Лис   (Сегодня, 14:10)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Смотрящий
Они кого -то присмотрели вместо Аленичева?

Раз Аленичева домой, значит освободится Карерра smirk
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#4  Смотрящий  Москва (Сегодня, 14:10)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Они кого -то присмотрели вместо Аленичева?


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#3  нетрал   (Сегодня, 14:09)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
фнл это их место ..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#2  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 13:59)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Глупее идейки не придумать.


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#1  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 13:58)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Найдите другого дурачка, кто будет тренировать смесь Амкара и прочих футболистов,не нужных ни одному клубу вышки.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
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