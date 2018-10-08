В сборную Армении вызваны два игрока из Премьер-лиги

Новый главный тренер сборной Армении Армен Гюльбудагянц вызвал в команду для подготовки к матчам Лиги наций УЕФА двух игроков, которые выступают в Российской Премьер-Лиге.Это защитник "Урала" Вараздата Арояна и нападающий "Енисея" Артура Саркисова.Сборная Армении сыграет 13 и 16 октября матчи Лиги наций УЕФА с командами Гибралтара и Македонии. Сборная Армении после двух туров Лиги наций имеет в активе четыре очка.