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В сборную Армении вызваны два игрока из Премьер-лиги

Новый главный тренер сборной Армении Армен Гюльбудагянц вызвал в команду для подготовки к матчам Лиги наций УЕФА двух игроков, которые выступают в Российской Премьер-Лиге.

Это защитник "Урала" Вараздата Арояна и нападающий "Енисея" Артура Саркисова.

Сборная Армении сыграет 13 и 16 октября матчи Лиги наций УЕФА с командами Гибралтара и Македонии. Сборная Армении после двух туров Лиги наций имеет в активе четыре очка.

ФФА
Теги: Саркисов Урал Енисей
Сегодня, 14:38
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