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Александр Ерохин покинул расположение сборной из-за повреждения

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин, прибывший сегодня на базу сборной России в Новогорске, покинул расположение команды.

У Ерохина, по словам главного тренера питерцев Сергея Семака, есть проблемы с боковой связкой.

Также находится под вопросом участие в играх сборной в рамках Лиги наций против Швеции и Турции вратаря сине-бело-голубых Андрея Лунева. Он испытывает дискомфорт в мышце бедра.
Теги: Сборная России Ерохин Лунев
Сегодня, 15:35
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