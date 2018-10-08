Александр Ерохин покинул расположение сборной из-за повреждения

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин, прибывший сегодня на базу сборной России в Новогорске, покинул расположение команды.У Ерохина, по словам главного тренера питерцев Сергея Семака, есть проблемы с боковой связкой.Также находится под вопросом участие в играх сборной в рамках Лиги наций против Швеции и Турции вратаря сине-бело-голубых Андрея Лунева. Он испытывает дискомфорт в мышце бедра.