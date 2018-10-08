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"Анжи" обратился в РФПЛ с просьбой поменяться кругами с ЦСКА

Руководство махачкалинского "Анжи" обратилось РПЛ с просьбой поменяться кругами с московским ЦСКА, сообщил РИА Новости генеральный директор махачкалинской команды Олег Флегонтов.

"Мы обратились в РФПЛ с просьбой обменяться кругами с ЦСКА. Мы сейчас в Подольске, и у нас нет лишних средств сегодня, чтобы лететь в Махачкалу. Ждем ответа", - сказал Флегонтов.
Теги: Анжи ЦСКА
Сегодня, 16:15
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#1  venera  Томская обл.Северск (Сегодня, 17:31)
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Болеет за:
«Краснодар»
заи2али--ну скоко моно
Регистрация: 15.04.2009 [жалоба]
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