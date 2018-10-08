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Алексей Игонин: в "Зените" есть игрок, который скоро сниться будет

Бывший полузащитник "Зенита" Алексей Игонин прокомментировал домашнюю игру, в которой питерская команда победила "Краснодар" (2:1).

"Сегодня у "Зенита", в целом, получилась игра, учитывая второй тайм. В команде выделяется один игрок не только ростом, но и игрой — все прекрасно знают, о ком речь, так что не нужно называть фамилию. Во всяком случае мы его уже всегда ищем на поле глазами. Сегодня смотрел интервью, комментатор даже назвал его имя в том моменте, когда его не было. Поэтому, он скоро сниться будет.

И это будет продолжаться как минимум до нового года, после будет перерыв, может все поменяться. Футболист, у которого все так хорошо идет, который сейчас на кураже, зачастую прерывает подобные ощущения и скашивается", - цитирует Игонина Sport24.
Теги: Игонин Зенит
Сегодня, 16:22
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#4  Winner  бывш. Усинск (Сегодня, 17:22)
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  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Blessing,
С какого рая 4-й год? Еще 22-го апреля сего года, будучи в Арсенале, бомжарне впендюривал.
Матчасть учить надо, коллега stuck_out_tongue_winking_eye stuck_out_tongue_winking_eye


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Не любишь Спартак - твои проблемы.
Из-за этого нормальных людей напрягать не надо
Регистрация: 9.04.2009 [жалоба]
#3  Sesk   (Сегодня, 17:20)
  • -1
  •  (3)

Не хотел бы я, чтобы мне мужики по ночам снились...
Регистрация: 23.06.2016 [жалоба]
#2  safonas   (Сегодня, 17:01)
  • -4
  •  (6)

в красных труселях, Михааалыч)))


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 16:50)
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
сниться будет

Почему будет, он свиньям уже четвертый год снится, в кошмарах, аж просыпаются в холодном поту.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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