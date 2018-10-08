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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Алексей Игонин: в "Зените" есть игрок, который скоро сниться будет
Бывший полузащитник "Зенита" Алексей Игонин прокомментировал домашнюю игру, в которой питерская команда победила "Краснодар" (2:1).
"Сегодня у "Зенита", в целом, получилась игра, учитывая второй тайм. В команде выделяется один игрок не только ростом, но и игрой — все прекрасно знают, о ком речь, так что не нужно называть фамилию. Во всяком случае мы его уже всегда ищем на поле глазами. Сегодня смотрел интервью, комментатор даже назвал его имя в том моменте, когда его не было. Поэтому, он скоро сниться будет.
И это будет продолжаться как минимум до нового года, после будет перерыв, может все поменяться. Футболист, у которого все так хорошо идет, который сейчас на кураже, зачастую прерывает подобные ощущения и скашивается", - цитирует Игонина Sport24.
"Сегодня у "Зенита", в целом, получилась игра, учитывая второй тайм. В команде выделяется один игрок не только ростом, но и игрой — все прекрасно знают, о ком речь, так что не нужно называть фамилию. Во всяком случае мы его уже всегда ищем на поле глазами. Сегодня смотрел интервью, комментатор даже назвал его имя в том моменте, когда его не было. Поэтому, он скоро сниться будет.
И это будет продолжаться как минимум до нового года, после будет перерыв, может все поменяться. Футболист, у которого все так хорошо идет, который сейчас на кураже, зачастую прерывает подобные ощущения и скашивается", - цитирует Игонина Sport24.
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