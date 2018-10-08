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Алан Дзагоев покинул тренировку сборной России

Футболисты Андрей Лунев, Александр Ерохин, Алан Дзагоев и Денис Черышев отсутствуют на тренировке сборной России перед матчами против команд Швеции и Турции.

Полузащитник московского ЦСКА Дзагоев вышел на тренировку вместе со всеми футболистами, но покинул ее в самом начале занятия.

ТАСС
Теги: Дзагоев Сборная России
Сегодня, 17:26
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#6  _2  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:06)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Лунев и Ерохин вчера травмы получили
Семак сказал
Регистрация: 27.01.2015 [жалоба]
#5  Черный Лис   (Сегодня, 17:53)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Тут остается только процитировать Клоппа.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#4  sparwik53  Виктор (Сегодня, 17:47)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Видать за сборную перестали платить, а ЧМ окончился давно.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#3  safonas   (Сегодня, 17:47)
  • 0
  •  (4)

собственно ничего нового и удивительного


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#2  Marlboro131994  Москва (Сегодня, 17:45)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
triumph
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
#1  hel  г. Екатеринбург (Сегодня, 17:42)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Опять?


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
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