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Алана Мамаева прокомментировала скандал вокруг ее мужа и Кокорина

Жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана прокомментировала скандал вокруг ее мужа и форварда "Зенита" Александра Кокорина.

"Я не знаю, я не была там. Я нахожусь в Краснодаре с детьми", - цитирует Алану "Спорт-Экспресс".

Ранее она сообщила, что не будет разводиться с мужем.

Ранее в Минпромторге подтвердили информацию телеграм-канала Mash, согласно которой сегодня в драке с футболистами пострадал директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денис Пак.
Теги: Мамаев Кокорин
Сегодня, 21:23
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#1  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 21:48)
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Его посадють, а ты себе другого найдешь.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
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