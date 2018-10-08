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МВД возбудило уголовное дело по факту нападения Кокорина и Мамаева

МВД возбудило уголовное дело в отношении форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, напавших на чиновника Минпромторга Дениса Пака, по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ "Побои".

"Как было установлено сотрудниками полиции, между гражданином и двумя молодыми людьми произошел конфликт, в результате которого мужчине нанесли несколько ударов", — говорится в заявлении пресс-службы МВД.
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 21:40
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#16  Makc33   (Сегодня, 22:19)
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online

Цитата: Черный Лис
Цитата: Makc33
Галицкий точно не простит ,это сто процентов

Ага. Расстреляет, четвертует, Талмуд прикажет читать всю ночь на пролет. Самому не смешно? У Краснодара и так проблемы с лимитом, чтобы так просто от ведущего паспортиста избавиться.

Посмотришь Мамаев играть не будет
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#15  13iv74  земля (Сегодня, 22:09)
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online

У Спартака появился шанс... ГАЛИЦКИЙ может разгрузить зарплату ведомость, да и зенит тоже...
Регистрация: 22.11.2014 [жалоба]
#14  Черный Лис   (Сегодня, 22:09)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Makc33
Галицкий точно не простит ,это сто процентов

Ага. Расстреляет, четвертует, Талмуд прикажет читать всю ночь на пролет. Самому не смешно? У Краснодара и так проблемы с лимитом, чтобы так просто от ведущего паспортиста избавиться.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#13  GS  Москва (Сегодня, 22:06)
  • -1
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Цитата: Batman
плюс бухие типа

или под веществами
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#12  Makc33   (Сегодня, 22:05)
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online

Цитата: Стратег
Вряд ли на этот раз им удастся отделаться порицанием, учитывая общественный резонанс. Даже если не посадят, теперь не отмоются, интересно посмотреть на реакцию клубов.

Галицкий точно не простит ,это сто процентов В Зените не знаю,скорее всего отбелят отмажут,на пару игр в Зенит -2 и обратно в состав Завтра же ГСО начнет вещать что Коко вовсе не виноват Миллер все Газпромедиа подключит
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#11  Batman   (Сегодня, 22:05)
  • -1
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online
Болеет за:
ЦСКА
Макс. Р.,
Тут при желании можно смело хулиганку впаять, плюс группа лиц, плюс бухие типа, а с учётом, что терпила в Минюсте работал, то отмазки дорого им встанут...
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#10  Стратег  РОССИЯ Химки (Сегодня, 22:00)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Вряд ли на этот раз им удастся отделаться порицанием, учитывая общественный резонанс. Даже если не посадят, теперь не отмоются, интересно посмотреть на реакцию клубов.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
#9  Mitrich  НАША РАША (Сегодня, 21:58)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: GPS
Мусора не простят Кокоше кидок "Динамо".


Ага, и Зенит расформируют.


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007 [жалоба]
#8  Makc33   (Сегодня, 21:56)
  • 0
  •  (10)
online

Пусть Кокоша в камере продемонстрирует как он гол празднует,сокамерникам понравится
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#7  diego milito 22   (Сегодня, 21:54)
  • -7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Макс. Р.
116-я - дело частного обвинения и преступление небольшой тяжести. В санкциях есть и лишение свободы, и арест, и обязательные работы. Но на практике до этого не доходит. Как правило, злодеи отделываются лёгким испугом. Так что, замнут. Или эти два клоуна откупятся. И опять продолжат барагозить. Пока им кто-нибудь бошку не оторвёт...
А вот если переквалифицируют на "бакланку" (213, вот тогда я этим двум звездюкам и их пажам-шакалятам не завидую. Там всё серьёзно.


Не впрягайся за терпилу.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#6  spiri   (Сегодня, 21:54)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
садить придурков.. flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
#5  GPS   (Сегодня, 21:53)
  • +1
  •  (3)

Мусора не простят Кокоше кидок "Динамо". smile
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#4  DimonYA  Одинцово (Сегодня, 21:53)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
сижу на нарах, шарики катаю ... ))
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
#3  HM2018  Ростов-на-Дону. (Сегодня, 21:51)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Как открыли так и закроют.)))))


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
#2  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 21:46)
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  •  (8)

Мамай готовый клиент.Тату от головы до задницы.И мозг в тату Кокорин тоже готов, у него мозг при аварии потерян.Владимирский централ.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#1  Макс. Р.  Раздолье (Сегодня, 21:46)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
116-я - дело частного обвинения и преступление небольшой тяжести. В санкциях есть и лишение свободы, и арест, и обязательные работы. Но на практике до этого не доходит. Как правило, злодеи отделываются лёгким испугом. Так что, замнут. Или эти два клоуна откупятся. И опять продолжат барагозить. Пока им кто-нибудь бошку не оторвёт...
А вот если переквалифицируют на "бакланку" (213, вот тогда я этим двум звездюкам и их пажам-шакалятам не завидую. Там всё серьёзно.
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
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