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Заявление Минпромторга об инциденте с Кокориным и Мамаевым

Представители Минпромторга подтвердили информацию телеграм-канала Mash, согласно которой сегодня в драке пострадал директор департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денис Пак.

Как утверждает источник, конфликт чиновника произошел с футболистами - нападающим "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым. В то же время в Минпромторге добавили, что пострадал не только Пак, но генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

"Сегодня в центре Москвы произошел инцидент, в котором пострадали сотрудники Минпромторга России. Директор департамента Денис Пак и генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин в настоящий момент находятся в медицинских учреждениях города Москвы, где им была оказана необходимая помощь. По факту случившегося пострадавшие уже обратились с заявлением в полицию. Мы надеемся, что правоохранительные органы разберутся в сложившейся ситуации", - отметила руководитель пресс-службы Минпромторга России Залина Корнилова.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 21:53
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(1)
#7  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 22:12)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Москва.... Миазмы специфические, видимо так. А может, народец дрянной со всей России туда стекается.
А может, смена места жительства. Отрыв от родных, от семьи. Ну, типа как гастарбайтеры. По месту постоянного проживания - замечательные люди, а переедут - откуда что берётся.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#6  avnik  море (Сегодня, 22:09)
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online
Болеет за:
«Спартак»
В то же время в Минпромторге добавили, что пострадал не только Пак, но генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

А вот и авиация... Теперь порядок.


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#5  Mitrich  НАША РАША (Сегодня, 22:09)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: suarez
Вообще... неприятная, конечно, история...
Грёбаные чиновники... достали...


Наш Кокоша не лучше. Ну не учит его жизнь никуя. И самое отвратительное, что только вернулся и заиграл, а теперь чем закончится хз.


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 22:02)
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  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
Кстати на чемпионате есть видео и в комментарии к нему говорится что это был брат Кирилл Кокорин.

и брат-близнец мамаева, антон мамаев.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  diego milito 22   (Сегодня, 22:00)
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  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зачинщики попрятались по больницам.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#2  suarez   (Сегодня, 22:00)
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вообще... неприятная, конечно, история...
Грёбаные чиновники... достали...
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
#1  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:58)
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  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Кстати на чемпионате есть видео и в комментарии к нему говорится что это был брат Кирилл Кокорин.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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