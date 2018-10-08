Заявление Минпромторга об инциденте с Кокориным и Мамаевым

Представители Минпромторга подтвердили информацию телеграм-канала Mash, согласно которой сегодня в драке пострадал директор департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денис Пак.Как утверждает источник, конфликт чиновника произошел с футболистами - нападающим "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым. В то же время в Минпромторге добавили, что пострадал не только Пак, но генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин."Сегодня в центре Москвы произошел инцидент, в котором пострадали сотрудники Минпромторга России. Директор департамента Денис Пак и генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин в настоящий момент находятся в медицинских учреждениях города Москвы, где им была оказана необходимая помощь. По факту случившегося пострадавшие уже обратились с заявлением в полицию. Мы надеемся, что правоохранительные органы разберутся в сложившейся ситуации", - отметила руководитель пресс-службы Минпромторга России Залина Корнилова.