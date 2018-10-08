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Денис Черышев присоединится к сборной России во вторник

Полузащитник "Валенсии" и сборной России Денис Черышев пропускает тренировку национальной команды в понедельник.

Это связано с отсутствием удобных рейсов из Испании. Черышев присоединится к сборной во вторник.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Черышев Сборная России
Вчера, 23:30
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