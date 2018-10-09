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Станислав Черчесов: Акинфеев, Дзюба, Головин и Игнашевич могли бы попасть в сборную года

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, нападающий "Зенита" Артём Дзюба, хавбек "Монако"Александр Головин и бывший футболист национальной команды Сергей Игнашевич были достойны оказаться в сборной года по версии ФИФА.

"Я могу быть необъективным, потому что у меня есть определённые симпатии. Но думаю, что и Акинфеев мог бы оказаться в сборной года ФИФА, и Дзюба, и Головин, и Игнашевич, который в 39 лет показал результаты, которые от него не ждали. Но не мы выбираем, нас не спрашивали", — сказал Черчесов в эфире программы "Познер".

Чемпионат
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 01:13
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