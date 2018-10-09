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Игроки "Анжи" получили премиальные за победу над "Динамо"

"Анжи" начались выплаты футболистам. Игроки получили премиальные за победу над московским "Динамо" (1:0). С 12 по 14 октября дагестанский клуб начнёт рассчитываться по зарплатам.

Ранее сообщалось, что футболисты махачкалинского клуба отказались выходить на поле в матче 11-го тура чемпионата России с ЦСКА, который состоится 19 октября, если перед ними не будет погашен долг по заработной плате.

Чемпионат.сом
Теги: Анжи Динамо
Сегодня, 01:16
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#1  Кепончег УЕФА  где-то здесь (Сегодня, 01:18)
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Болеет за:
«Спартак»
получали, походу, в подольске, талонами


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
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