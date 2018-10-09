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Источник: до инцидента в кафе, Кокорин и Мамаев избили еще одного человека - он в реанимации

По информации телеграм-канала Mash, за два часа до нападения на чиновника Минпромторга в кафе Александр Кокорин и Павел Мамаев избили на улице еще одного человека.

В семь утра они в компании своих друзей вышли из одного столичного стриптиз-клуба. На пути была стоянка, она им помешала и начался кавардак. Пьяные футболисты стали пинать машины, облокачивается на них, нарываться на неприятности. Один из прохожих сделал им замечание.

Всей компанией они повалили его на землю и избили. У человека сотрясение мозга и черепно-мозговая травма, он в реанимации.

Mash
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 10:14
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#17  Алексей_Новгород  Великий Новгород (Сегодня, 10:37)
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online
Болеет за:
«Барселона»
Классно погуляли, но если это правда...слов нет, о чем люди думают...явно не о футболе. Хорошо что у нас появилась в последние годы молодежь в сборной - Головин, Зобнин, Фернандес... трудяги и фанаты футбола (в хорошем смысле), за них реально переживаешь и болеешь за сборную. А то играли б такие...деятели.
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#16  Miss_Z  Москва (Сегодня, 10:37)
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Болеет за:
«Зенит»
что примечательно: они были с большой компанией друзей. явно, не все из них были в обморочном состоянии, но ни один не остановил, хотя последствия было предугадать несложно.
что это? эйфория и полная убежденность в безнаказанности? или просто тупость?


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Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008 [жалоба]
#15  ythe  Ё-бург (Сегодня, 10:36)
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Болеет за:
«Спартак»
Понять и простить? В очередной раз. онижедети. Млять, два дебила - это сила.


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#14  Смотрящий  Москва (Сегодня, 10:35)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Miss_Z
и на развалинах часовни...


...п-простите...часовню - тоже они?


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#13  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 10:34)
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serega_user,
esli eto dokajut, im nujno zapretit zanimatsya futbolom, i posadit na paru let.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#12  stepanmlc   (Сегодня, 10:34)
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online
Болеет за:
«Спартак»
мрази


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#11  ajax101  Москва (Сегодня, 10:33)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spartacus1971
Это уже серьёзно,с футбол скорее всего запрет наложат.


Отсидят - пусть играют дальше.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#10  serega_user  serega_user (Сегодня, 10:30)
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online
Болеет за:
ЦСКА
На первенстве Бутырки выступать будут. Два дебила.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#9  xxd   (Сегодня, 10:28)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
Это уже серьёзно,с футбол скорее всего запрет наложат.

ладно запрет, за это лет на пять посадят.
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#8  Spartacus1971   (Сегодня, 10:24)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это уже серьёзно,с футбол скорее всего запрет наложат.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#7  mitin1  Россия (Сегодня, 10:24)
  • +7
  •  (9)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Beer-man
Е5, не футболисты, а прямо бойца ММА. А с виду дрищи обыкновенные. Может им против Хаттаба МакЛарена нужно уже выходить? Татуировок хватает - самое время начинать новую карьеру.

Маммайгомедов и Кокконор!)))
Регистрация: 18.04.2009 [жалоба]
#6  Miss_Z  Москва (Сегодня, 10:22)
  • +4
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: avnik
А потом они захватили отделение полиции... )))


и на развалинах часовни...

на самом деле , это треш полный. отметили дату голубки


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Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008 [жалоба]
#5  Beer-man  Калининградская область (Сегодня, 10:18)
  • +1
  •  (3)
online

Е5, не футболисты, а прямо бойца ММА. А с виду дрищи обыкновенные. Может им против Хаттаба МакЛарена нужно уже выходить? Татуировок хватает - самое время начинать новую карьеру.


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
#4  СуперШтангист   (Сегодня, 10:17)
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Терек»
Лично я поддерживаю полностью Мамаева и Кокорина. Ребята защитили честь своих клубов!!!
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#3  Sergeevich   (Сегодня, 10:17)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Ну давайте еще как про Криштиану писать... Еще 20 человек по пути избили и спокойно пошли пить кофе.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#2  avnik  море (Сегодня, 10:16)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
А потом они захватили отделение полиции... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#1  diego milito 22   (Сегодня, 10:16)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ой, где был я вчера — не найду, хоть убей!
Только помню, что стены — с обоями... В.Высоцкий
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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