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Футболка Сергея Игнашевича с ЧМ-2018 продана на благотворительном вечере за рекордную сумму

Футболка бывшего защитника сборной России Сергея Игнашевича была продана на аукционе в помощь детям.

"Отличные новости с благотворительного бала Auction for russian children. Игровая футболка Сережи с ЧМ продана за 27 000 $.

Великолепная работа организаторов и ведущей мероприятия Тутты Ларсен", – написала жена экс-футболиста Наталья Игнашевич в фейсбуке.

Игнашевич объявил о завершении спортивной карьеры после ЧМ-2018.

Фейсбук Натальи Игнашевич
Теги: Игнашевич
Сегодня, 12:13
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#2  Ninja   (Сегодня, 12:41)
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Болеет за:
ЦСКА
foxship,
Сергей и его жена беспрерывно занимаются благотворительностью, просто не обо всём становится известно
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#1  foxship  Стая бандерлогов (Сегодня, 12:25)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Кто-то бухает, кто даже футболку умудряется продать за бешеные бабки в помощь детям.

Респект Игнашу и организаторам.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
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