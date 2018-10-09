Футболка Сергея Игнашевича с ЧМ-2018 продана на благотворительном вечере за рекордную сумму

Футболка бывшего защитника сборной России Сергея Игнашевича была продана на аукционе в помощь детям."Отличные новости с благотворительного бала Auction for russian children. Игровая футболка Сережи с ЧМ продана за 27 000 $.Великолепная работа организаторов и ведущей мероприятия Тутты Ларсен", – написала жена экс-футболиста Наталья Игнашевич в фейсбуке.Игнашевич объявил о завершении спортивной карьеры после ЧМ-2018.