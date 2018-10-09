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ФК "Краснодар": рассматриваем детали по разрыву контракта с Мамаевым

Пресс-служба "Краснодара" выступила с заявлением относительно инцидента с участием Павла Мамаева.

"Мы первый раз столкнулись с такой ситуацией, когда начато уголовное расследование инцидента, связанного с футболистом клуба. То, что мы увидели на видео – это возмутительно. И этому не может быть никаких оправданий.

Мы готовы применить все возможные санкции, указанные в контракте. Наложим на игрока максимальный штраф и отстраним от тренировок с первой командой.

В данный момент изучаются детали для разрыва контракта с игроком. К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем все, чтобы этого добиться", – говорится в заявлении клуба.

ФК "Краснодар"
Теги: Мамаев Краснодар
Сегодня, 12:26
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#9  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 13:22)
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ну тут проблем не будет,оба сядут и не мене чем на два года!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#8  бородач  счётная палата (Сегодня, 12:59)
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Болеет за:
«Динамо» М
Губернаторы на очереди в зону стоят, миллиарды воруют,а тут футболист молодой споткнулся по глупости и сразу вопиющий случай и сразу мы его не знаем----что за бред --все люди и все человеки--по молодости с каждым бывало-- на перевоспитание к нам в Динамо. делов то ...


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#7  ajax101  Москва (Сегодня, 12:55)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Будет сидеть!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#6  СуперШтангист   (Сегодня, 12:42)
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Болеет за:
«Терек»
Надеюсь, что Мамаев отсудит миллиардную компенсацию у Фундукянов, за моральный вред.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#5  GS  Москва (Сегодня, 12:36)
  • +2
  •  (4)
online

Делов-то!
Такие подвиги (учитывая вторую драку) после ночи в стрип-клубе - это как минимум экстази.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#4  serega_user  serega_user (Сегодня, 12:35)
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Александр Ковалёв
В Краснодаре-3 его в запасе загноить!

на з/п уборщицы школьной
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#3  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:31)
  • -3
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
федун на легком старте


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#2  Александр Ковалёв   (Сегодня, 12:30)
  • +3
  •  (5)

В Краснодаре-3 его в запасе загноить!
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#1  SADDAM  Железногорск - Курск (Сегодня, 12:29)
  • +4
  •  (4)

Первый нах…
Регистрация: 17.02.2008 [жалоба]
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