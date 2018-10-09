ФК "Краснодар": рассматриваем детали по разрыву контракта с Мамаевым

Пресс-служба "Краснодара" выступила с заявлением относительно инцидента с участием Павла Мамаева."Мы первый раз столкнулись с такой ситуацией, когда начато уголовное расследование инцидента, связанного с футболистом клуба. То, что мы увидели на видео – это возмутительно. И этому не может быть никаких оправданий.Мы готовы применить все возможные санкции, указанные в контракте. Наложим на игрока максимальный штраф и отстраним от тренировок с первой командой.В данный момент изучаются детали для разрыва контракта с игроком. К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем все, чтобы этого добиться", – говорится в заявлении клуба.