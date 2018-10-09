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Источник: "Зенит" расторгнет контракт с Кокориным

По информации Sport24, руководство "Зенита" намерено расторгнуть контракт с Александром Кокориным.

Действующее соглашение Кокорина с питерским клубом рассчитано до лета 2019 года, и клуб до скандала уже обсуждал с ним продление договора.

В контракте Кокорина предусмотрена возможность досрочного расторжения "Зенитом" в случае грубых нарушений со стороны футболиста.

Вчера Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Sport24
Теги: Кокорин Зенит Мамаев
Сегодня, 12:33
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#37  Beer-man  Калининградская область (Сегодня, 13:44)
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online

Реально животные.
Закрыть их надо. Думаю лет по 5 общего режима будет в самый раз.


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
#36  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 13:41)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Borg
Видимо оба в Спартак. Их кандидаты. По всем параметрам. Ерема один скучает. Не с кем дунуть в перерыве матча.

Эй бомж хватит блевотину изрыгать, изгадился весь уже на помойке.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#35  Realist2000   (Сегодня, 13:31)
  • +1
  •  (3)

Цитата: GreatWhite999
Еще бы отстранить от футбола пожизненно. Но на это нет оснований.

Ну,почему? Дать пятерочку строгого режима,там подумают(или их заставят думать головой).
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#34  Borg  Burg (Сегодня, 13:20)
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: anatolik189
Ну теперь на зоне появятся две "Машки".


Какашка и Мамашка
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#33  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 13:20)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ну теперь на зоне появятся две "Машки".Оба смазливые,пойдут на ура!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#32  михалыч_71   (Сегодня, 13:16)
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: anonymous
Цитата: Borg
Видимо оба в Спартак. Их кандидаты. По всем параметрам. Ерема один скучает. Не с кем дунуть в перерыве матча.

я кстати не удивлюсь, в Спартаке вообще принципов нет

Вспомните своего попа-батюшку,который "грехи отпускал", и где он сейчас.
Регистрация: 12.06.2017 [жалоба]
#31  сынок  CCCP (Сегодня, 13:14)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit4ik
Lokoflesh,
да уж переживать за них не стоит бабосиков ребята итак нарубили до конца жизни хватит, ну как вариант могут поехать например в Китай поиграть, только там так не погуляют там с этим строже, таких надо в тюрьму посадит хотя бы годика на два

смотри как бы фифа не подключилась...тогда уже нигде не поиграют...
и вообще как кокоша может поехать в китай называя чела узкоглазой обезьяной)
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
#30  sergey3709   (Сегодня, 13:14)
  • +1
  •  (3)

Цитата: бородач
А кто воспитывать будет? Кокорин игрок то хороший,только слабохарактерный ,как Хмырь из джентельмены удачи ---короче выпороть и на исправление назад к нам в Динамо..

Согласен,в Динамо таких случаев у Кокорина не было
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
#29  zenit4ik  санкт петербург (Сегодня, 13:11)
  • 0
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Lokoflesh,
да уж переживать за них не стоит бабосиков ребята итак нарубили до конца жизни хватит, ну как вариант могут поехать например в Китай поиграть, только там так не погуляют там с этим строже, таких надо в тюрьму посадит хотя бы годика на два


--------------------
АНДРЕЙ КАНЧЕЛЬСКИС: ФУТБОЛЬНЫЙ БОГ НАКАЗЫВАЕТ "СПАРТАК" ЗА НЕЧЕСТНОСТЬ
Регистрация: 1.09.2011 [жалоба]
#28  сынок  CCCP (Сегодня, 13:07)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ajax101
сынок,

Не будет он об такое г...но руки марать.

да я прикололся...просто хотелось чтоб они однажды наткнулись на такого как Хабиб...
а вообще Хабиба обозвали после боя...он показал что значит Русский...да не сдержался...но я его поддерживаю...оскорблять не нужно...и не только его...
а эти клоуны быдло настоящее...судя по статьям заваруха серьезная будет...может даже показательная...
наверно и новые разводы пойдут...запасаемся попкорном
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
#27  ajax101  Москва (Сегодня, 13:02)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
сынок,

Не будет он об такое г...но руки марать.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#26  Spartacus1971   (Сегодня, 13:02)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Посмотрел видео с избением водителя,ну это уже уголовное дело,они там толпой избивали его до смерти.Падлы,трусы.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#25  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:01)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Правильно.

Еще бы отстранить от футбола пожизненно. Но на это нет оснований.
Если не закроют, то через какое-то время их кто-нибудь подберет...будут опять играть


--------------------
Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
#24  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 13:01)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Эти два питарка, Бонни и Клайд современного российского футбола.
Ну ладно у Мамаева карьера потихонечку идет к закату и вниз, но имбецил Ко-ко этими своими действиями сразу свою карьеру в унитаз спустил.


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Believe LOKO (is reaL)

Бекао шлюxa
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#23  Antip7   (Сегодня, 13:00)
  • +3
  •  (3)

Если, конечно, не окажется, что ребята выполняли приказ ГРУ, и лично Путина - производя воспитательные работы с чиновничьим аппаратом.. но это какие же бабки надо иметь
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#22  anonymous   (Сегодня, 13:00)
  • +1
  •  (9)
online

Цитата: Borg
Видимо оба в Спартак. Их кандидаты. По всем параметрам. Ерема один скучает. Не с кем дунуть в перерыве матча.

я кстати не удивлюсь, в Спартаке вообще принципов нет
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#21  Borg  Burg (Сегодня, 12:58)
  • +2
  •  (12)
online

Видимо оба в Спартак. Их кандидаты. По всем параметрам. Ерема один скучает. Не с кем дунуть в перерыве матча.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#20  сынок  CCCP (Сегодня, 12:58)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ajax101
Цитата: бородач
А кто воспитывать будет? Кокорин игрок то хороший,только слабохарактерный ,как Хмырь из джентельмены удачи ---короче выпороть и на исправление назад к нам в Динамо..


Для воспитания так выблядков есть специальные учреждения с обученным персоналом.

ХАБИБ
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
#19  капля никотина  Москва (Сегодня, 12:57)
  • +2
  •  (8)

У Кокорина была просто невообразимая карьера - всю жизнь провел в статусе "подающего надежды", при чем нигде не напрягался, лопатой греб бабло , при этом был как форвард полным импотентом - только чуть в Зине что-то там забрезжило - бамммммм!!!!!!

Это противовес судьбы -у каждого в природе есть стремление к равновесности и нары вполне себе уравновесять вольготную и беззаботную жизнь Коки до.

Дебил - больше тут нечего сказать - тупоголовый, баклан-дегенерат.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#18  ajax101  Москва (Сегодня, 12:56)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: бородач
А кто воспитывать будет? Кокорин игрок то хороший,только слабохарактерный ,как Хмырь из джентельмены удачи ---короче выпороть и на исправление назад к нам в Динамо..


Для воспитания так выблядков есть специальные учреждения с обученным персоналом.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#17  бородач  счётная палата (Сегодня, 12:55)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо» М
А кто воспитывать будет? Кокорин игрок то хороший,только слабохарактерный ,как Хмырь из джентельмены удачи ---короче выпороть и на исправление назад к нам в Динамо..


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#16  СуперШтангист   (Сегодня, 12:55)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Терек»
Ну в принципе, что Кокорин, что Мамаев нужны в Спартаке, им же необходимы нап и плеймейкер, они всё равно всякий неликвид собирают типа Глушакова, Комбарова, Ещенко, Самедова, Ерёменко.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#15  zenit4ik  санкт петербург (Сегодня, 12:54)
  • 0
  •  (4)

не вовремя всё это конечно, полтора года назад помахал бы коке ручкой и сразу же забыл, а тут тока заиграл парень, ну выгонять надо это факт


--------------------
АНДРЕЙ КАНЧЕЛЬСКИС: ФУТБОЛЬНЫЙ БОГ НАКАЗЫВАЕТ "СПАРТАК" ЗА НЕЧЕСТНОСТЬ
Регистрация: 1.09.2011 [жалоба]
#14  Алексей_Новгород  Великий Новгород (Сегодня, 12:54)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Барселона»
Ninja,
Пипец, я думал это утка...толпой запинали мужика, да уж
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#13  Volodia379   (Сегодня, 12:53)
  • +1
  •  (3)
online

Это система их сделала такими! Они думают что им все дазв smirk олино при таких бабках!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#12  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 12:52)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ninja
Видео избиения водителя

https://iz.ru/798236/2018-10-09/poiavilos-novoe-video-izbieniia-voditelia-televedushchei-kokorinym-i-mamaevym


Пончик приютите звезд к себе smile
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#11  Городовой  Россия (Сегодня, 12:50)
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Жаль.Потенциал хороший ,мог в топового игрока вырасти и форвард забивной ,но горбатого могила исправит.Тут видимо бесполезно с человеком говорить,не понимает.А клубу не нужно что бы его имя с этим чудом рядом стояло.Ладно там шампанское под гимн это личное его дело я считаю,но бить людей по голове стульями перебор,хотя данного Пака не жаль ничуть.У нас таких Паков вся клоака чиновничья.Куда не плюнь в Пака попадешь или Шпака,однако это безусловно не дает право игроку сборной и клуба устраивать публичный мордобой.После подобного скандала если к тому же он получит и уголовную окраску карьера обоих закончена.Максимум Фнл,но за копейки играть парни не станут,хотя от уголовки их отмажут наверняка.Деньги решают любые проблемы,а денег у них вагон.Не того избили.Если бы обычного чела наверняка бы замяли,но Паков из правительства трогать нельзя.Разве что Конифею.Тому можно было все,но Игорь надо отдать ему должное за пределами поля себе ничего не позволял.


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#10  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 12:49)
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Макс. Р.
Это, действительно, надо быть жопоголовым кретином.

Тако

й и есть. Это видно по всему поведению. Сажать их надо.


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#9  Ninja   (Сегодня, 12:48)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Видео избиения водителя

https://iz.ru/798236/2018-10-09/poiavilos-novoe-video-izbieniia-voditelia-televedushchei-kokorinym-i-mamaevym
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#8  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:47)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Где то Погреб потирает руки
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
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