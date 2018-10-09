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"Самый дорогой завтрак в истории" - Кокорин с Мамаевым предлагали 5 млн рублей за видео драки

По данным Mash, Александр Кокорин и Павел Мамаев предлагали 5 миллионов рублей за изъятие видео с избиением чиновника Пака.

Все вопросы пытались решить друзья футболистов, и им это почти удалось. Через пару часов после драки они подъехали в “Кофеманию” и предложили пять миллионов за их сервера. Им не помешали даже полицейские, которые дежурили на месте.

Однако раньше них видеозаписи изъял водитель пострадавшего чиновника. Он передал видеозаписи в полицию.

Mash
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 13:20
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#20  Borg  Burg (Сегодня, 13:56)
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Цитата: Макс. Р.
Информативно и поучительно. Для себя запомню


Я для себя сделал вывод, что была чистая подстава. Девушки поехали вечером за город, в компании парней, знали, что останутся там на ночь, весь вечер бухали вместе-- ну какие дальше варианты? Типа дальше- поэтический вечер, венский вальс и спать по разным комнатам?)))

То есть шпили- вили там заранее подразумевалось и ехали девочки с явным пониманием этого факта. Поехали добровольно. А потом видимо кто- то их научил про "изнасилование". Или запугал.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#19  Макс. Р.  Раздолье (Сегодня, 13:49)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Borg
Borg



Спасибо. Информативно и поучительно. Для себя запомню.
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
#18  Borg  Burg (Сегодня, 13:45)
  • +4
  •  (4)
online

Цитата: Zamba
Цитата: Borg
Изнасилование.
причем даже в 90х не пересмотрели, хотя товарищи хлопотали


Там история мутная была. Я много смотрел передач на эту тему, много читал про те события.

Есть альтернативная версия, имеющая право на жизнь, что их подставили. Кому- то не понравилась сверхпопулярность Стрельцова. А там ведь не один Стрельцов был, а еще и Огоньков и Татушин. Только их участие спустили на тормозах, а посадили одного Стрельцова.

Версия вполне вероятноая, так как в деле много противоречий и путаницы было. Сама девушка меняла показания, то отказывалась, то вновь давала новые подробности. Мнгогие считают, что это было наказание Стрельцу от кого- то сверху.

В Вики вкратце перчислены варианты "местей"

26 мая 1958 года, незадолго до начала чемпионата мира, 20-летний Стрельцов был арестован вместе с другими игроками сборной — Борисом Татушиным и Михаилом Огоньковым — по обвинению в изнасиловании 20-летней Марины Лебедевой на подмосковной даче лётчика Эдуарда Караханова (друга детства Татушина), где 25 мая отдыхали футболисты. Дело содержало много противоречий и имело недостаточное количество доказательств вины Стрельцова, но обвинение было поддержано указаниями «сверху»: Хрущёв, узнав о деле, дал указание приговорить Стрельцова к длительному сроку лишения свободы. Что произошло в действительности, не вполне ясно; существует предположение, что настоящим насильником был хозяин дачи Караханов[2][3][4]. По разным версиям, причиной преследования Стрельцова могли стать его отказ перейти в связанные с силовыми структурами клубы ЦСК МО и «Динамо», намерение Стрельцова остаться после чемпионата мира в Швеции, отказ жениться на дочери Екатерины Фурцевой, решение провести показательную расправу с «зарвавшимся» кумиром молодёжи. По мнению Акселя Вартаняна, наиболее правдоподобной представляется версия конфликта с Фурцевой[5]. Стрельцов был приговорён к 12 годам лишения свободы (дело в отношении Татушина и Огонькова было прекращено; Огоньков первоначалально обвинялся в изнасиловании подруги Лебедевой, но та позже отказалась от своего заявления), позже срок был сокращён до 7 лет.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#17  Макс. Р.  Раздолье (Сегодня, 13:44)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Borg
Изнасилование.

Жаль. Но в моём отношении к нему это ничего не меняет. Да и не верю я этому. Не знал человека, но почему-то душой не верю. Наверное, и товарищи не верили, если
Цитата: Zamba
хлопотали
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
#16  diego milito 22   (Сегодня, 13:42)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сказки про водителей. Хотя, если он предложил 7 млн рублей, тогда торг возможен. В любом случае, "просто так" никто видеозапись не отдаст. Только официально, с протоколом изъятия вещественных доказательств. И бесплатно. Или неофициально, но за деньги.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#15  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 13:40)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Слава чумазым, хоть все забыли про Спартак....

персонажей вокруг валом

Цитата: Charodei
Кот КБ Матроскин,это ты в свинарне шукай,в вашем хлеву Массимо всегда крайний для ваших дебилов из секты.(нормальных болельщиков не касается).


истинный цлковец
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#14  Borg  Burg (Сегодня, 13:39)
  • +5
  •  (7)
online

Ваще- эта пара редкостные дибилы. Просто какие- то чемпионы среди дибилов. Ну как можно было не додумать своими тупыми мозгами, что камеры есть везде.

Хотя о каких мозгах может идти речь ((((
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#13  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:39)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Borg
Изнасилование.

причем даже в 90х не пересмотрели, хотя товарищи хлопотали


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#12  Borg  Burg (Сегодня, 13:35)
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Макс. Р.
Вчера вспомнил Эдуарда Стрельцова. Сейчас гуглить не буду, но кажется, что там была именно хулиганка (какой-то уличный мордобой)


Изнасилование.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#11  Макс. Р.  Раздолье (Сегодня, 13:33)
  • +8
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
Вчера вспомнил Эдуарда Стрельцова. Сейчас гуглить не буду, но кажется, что там была именно хулиганка (какой-то уличный мордобой). Сам я не видел его игры, но отец мне рассказывал, что по своему потенциалу он был лучший игрок СССР. И если бы не та его беда....
Но в любом случае я великого Стрельцова никогда не поставлю в один ряд с этими двумя слабоумными мажорами - Кокошей и Мамашей. В смысле - не буду сравнивать их судьбы. Стрельцова вспоминает старшее поколение с любовью и теплотой. Ему даже где-то памятник стоит. А этих двух клоунов скоро забудут. И даже этого видео не останется. Два кретина, которые сами себе обосрали халяву.
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
#10  zenit4ik  санкт петербург (Сегодня, 13:31)
  • +4
  •  (8)

Брюзга,
если не помешали значит полисмены уже получили свою долю)


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АНДРЕЙ КАНЧЕЛЬСКИС: ФУТБОЛЬНЫЙ БОГ НАКАЗЫВАЕТ "СПАРТАК" ЗА НЕЧЕСТНОСТЬ
Регистрация: 1.09.2011 [жалоба]
#9  Брюзга  Рязань (Сегодня, 13:29)
  • +3
  •  (5)

Как это "полицейские не помешали"? В долю хотели войти? ))
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#8  Spartacus1971   (Сегодня, 13:29)
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
А эти горе эксперты говорили,Каррера не прав в истории с лайками,теперь он надеюсь всем рты прикрыл.Вот все начинается с лайков,если вовремя не присечь,потом может быть как с этими двумя.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#7  капля никотина  Москва (Сегодня, 13:28)
  • +2
  •  (8)

Цитата: Lana Del Andrey
пля, какой-то лютый трэш с самого утра творится

Слава чумазым, хоть все забыли про Спартак. Неужто в тишине будет хотя бы один перерывчик???
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#6  Antip7   (Сегодня, 13:26)
  • +3
  •  (5)

Цитата: Lana Del Andrey
пля, какой-то лютый трэш с самого утра творится frowning

Это не трэш. Трэш на Донбасе с 14го года творится.. а это.. это просто мажоры гуляют
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#5  trent   (Сегодня, 13:25)
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
молодца водила...


--------------------
Спартак - навсегда!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
#4  guyfox18  Москва (Сегодня, 13:24)
  • +10
  •  (12)

Водитель знает свое дело. Респект!
Ведь, без видео была бы скучная история
Которую бы уже забыли и замяли
Регистрация: 19.10.2011 [жалоба]
#3  Spartacus1971   (Сегодня, 13:23)
  • +15
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
Так чиновника это еще не так страшно,но то что эти ублюдки устроили с водителем,это уже покушение на жизнь человека.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#2  Korsar123   (Сегодня, 13:22)
  • -4
  •  (14)

они подъехали в “Кофеманию” и предложили пять миллионов за их сервера

Так похоже на Зенит !!!)))
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
#1  Lana Del Andrey  Rostov-on-Don (Сегодня, 13:21)
  • +11
  •  (11)
online
Болеет за:
«Ростов»
пля, какой-то лютый трэш с самого утра творится frowning
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
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