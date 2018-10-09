"В машину села пьяная девушка" - пострадавший рассказал подробности нападения Кокорина и Мамаева

Избитый Виталий Соловчук рассказал подробности своего избиения Александром Кокориным и Павлом Мамаевым."Моя машина была припаркована на 2-ой Брестской улице. Я ожидал свою начальницу.Вдруг в машину села какая-то пьяная девушка, мол, погреюсь. От нее шел резкий запах духов. Я попросил девушку выйти, она начала ругаться: "Не выйду - и точка!" Подошел какой-то парень, открыл дверь и забрал ее. Буквально через пару минут я уже хотел, было, отъезжать, как услышал звук - стук об машину, как-будто что-то разбилось.Я вышел посмотреть, что кинули в машину. Увидел группу молодых людей. Они были агрессивные, начали спрашивать, мол, ты знаешь, кто я. И все в таком роде. Кричали, что я их якобы оскорбил. Этого не было — я же на работе. А потом они начали меня избивать.Их было минимум пять человек. Все наносили удары. Избивали руками и ногами. Я неоднократно падал на асфальт. В основном били в область головы. Во время избиения кричали, чтоб не вздумал писать заявление. Через некоторое врем они оставили меня, наверно, решили, что еще немножко, и будет гораздо более плачевный исход. Я не видел, куда они убежали, мне не до этого было.Затем я сел в машину, отъехал со 2-ой Брестской к концертному залу Чайковского. Мне было плохо, хотел поскорее уехать от этого места, чтобы избиения не повторилось. Остановился, вышел из машины, тут ко мне подошел незнакомец, который видел всю эту историю. Он сказал, что вызвал полицию. Я остался ждать.У меня черепно - мозговая травма, перелом костей носа, ушиб мягких тканей лица. Потерял много крови, она хлестала аж из ушей. Вся одежда пропитана кровью.