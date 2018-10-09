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"В машину села пьяная девушка" - пострадавший рассказал подробности нападения Кокорина и Мамаева

Избитый Виталий Соловчук рассказал подробности своего избиения Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

"Моя машина была припаркована на 2-ой Брестской улице. Я ожидал свою начальницу.

Вдруг в машину села какая-то пьяная девушка, мол, погреюсь. От нее шел резкий запах духов. Я попросил девушку выйти, она начала ругаться: "Не выйду - и точка!" Подошел какой-то парень, открыл дверь и забрал ее. Буквально через пару минут я уже хотел, было, отъезжать, как услышал звук - стук об машину, как-будто что-то разбилось.

Я вышел посмотреть, что кинули в машину. Увидел группу молодых людей. Они были агрессивные, начали спрашивать, мол, ты знаешь, кто я. И все в таком роде. Кричали, что я их якобы оскорбил. Этого не было — я же на работе. А потом они начали меня избивать.

Их было минимум пять человек. Все наносили удары. Избивали руками и ногами. Я неоднократно падал на асфальт. В основном били в область головы. Во время избиения кричали, чтоб не вздумал писать заявление. Через некоторое врем они оставили меня, наверно, решили, что еще немножко, и будет гораздо более плачевный исход. Я не видел, куда они убежали, мне не до этого было.

Затем я сел в машину, отъехал со 2-ой Брестской к концертному залу Чайковского. Мне было плохо, хотел поскорее уехать от этого места, чтобы избиения не повторилось. Остановился, вышел из машины, тут ко мне подошел незнакомец, который видел всю эту историю. Он сказал, что вызвал полицию. Я остался ждать.

У меня черепно - мозговая травма, перелом костей носа, ушиб мягких тканей лица. Потерял много крови, она хлестала аж из ушей. Вся одежда пропитана кровью.

Московский Комсомолец
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 13:33
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#21  Antip7   (Сегодня, 13:52)
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Цитата: Zamba
на видео этого нет, может есть еще видео? Зато на видео видно как водитель бьет Мамаева первым, после чего огребает

Что -то их бедных, в этот день, слишком много раз обижали.. на один кв.м.
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#20  foxship  Стая бандерлогов (Сегодня, 13:52)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Одно понятно, перекормили. Пусть за 200 р играют как в СССР. Это где-то 70 т.р.
Хотя если придурок, то и это не поможет. Стрельцова ведь почти за то-же самое упекли.
Хотя и играл за 200 р.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
#19  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 13:52)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: avnik
Нам явно рассказывают какую-то дурь. А сколько народу повелось - это впечатляет... )))

Ты, муд.ак, видел видео, как его толпой-то пинали, а? козел клинический.

а. ясно, козел более за кого? спартак


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#18  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:50)
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
на видео этого нет, может есть еще видео? Зато на видео видно как водитель бьет Мамаева первым, после чего огребает


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#17  Antip7   (Сегодня, 13:49)
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Цитата: Победоносный Зенит
Роналду пол мира изнасиловал.Эти по Москвы избили. Новый-старый способ нарубить бабла...

Хрен их знает, где они еще дров наломали.. мальчишник в Вегасе, плять.
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#16  Spartacus1971   (Сегодня, 13:48)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: avnik
Нам явно рассказывают какую-то дурь. А сколько народу повелось - это впечатляет... )))


Так тут не рассказывают,а показывают,чуешь разницу?
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#15  капля никотина  Москва (Сегодня, 13:48)
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Цитата: Победоносный Зенит
Вот ради этого похоже всё и спровоцированно.

Однозначно, Вить. Лукойл-многоходовочка.

Федун им лично в клубе подливал и забивал. Может быть даже на шесте сплясал. И в Кофемании он тоже вложил стул в руку Коке (тот просто подошел автограф дать)

Все так и было, Вить
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#14  Korsar123   (Сегодня, 13:47)
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Цитата: капля никотина
Ну молодцы ребята - все продумали. Кроме прохожих, проезжающих машин (с регистраторами) и кучи камер над башкой. Одно блеать слово - футболисты.

Наркота давала о себе знать... В их тупых бошках была еще ночь...
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
#13  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:47)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Роналду пол мира изнасиловал.Эти по Москвы избили. Новый-старый способ нарубить бабла...


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#12  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 13:45)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
На нары их лет на пять-восемь, пусть познают тяготы жизни простого народа через тюрьму, паскудники подлые.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#11  капля никотина  Москва (Сегодня, 13:45)
  • +6
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Во время избиения кричали, чтоб не вздумал писать заявление.

Ну молодцы ребята - все продумали.

Кроме прохожих, проезжающих машин (с регистраторами) и кучи камер над башкой.

Одно блеать слово - футболисты.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#10  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:44)
  • -2
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: begemot218
Ну наконец то, про Спартак забудут...это круче , чем сауна с Глушаковым...

Вот ради этого похоже всё и спровоцированно.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#9  avnik  море (Сегодня, 13:43)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Нам явно рассказывают какую-то дурь. А сколько народу повелось - это впечатляет... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#8  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 13:43)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Самое плохое что может быть в футболе, опьяненные собственной безнаказанностью быдло нелюди.


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Believe LOKO (is reaL)

Бекао шлюxa
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#7  Spartacus1971   (Сегодня, 13:43)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Прям жалко его стало,мерзкие ***,могли убить,оставить инвалидом на всю жизнь человека.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#6  Antip7   (Сегодня, 13:40)
  • +2
  •  (4)

Заканчивать карьеру в 30 лет.. кто бы мог подумать..
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#5  begemot218  томск (Сегодня, 13:38)
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну наконец то, про Спартак забудут...это круче , чем сауна с Глушаковым...
Регистрация: 2.04.2010 [жалоба]
#4  TaZ  Воронеж (Сегодня, 13:38)
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Надеюсь их посадят
Регистрация: 26.11.2012 [жалоба]
#3  Korsar123   (Сегодня, 13:38)
  • +1
  •  (3)

...Это пи@дец...Теперь и в тюрьме будут свои звезды футбола...

Цитата: Кот КБ Матроскин
а почему все про младшего Кокорина молчат?

А что там?
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
#2  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 13:37)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
а почему все про младшего Кокорина молчат?
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#1  trent   (Сегодня, 13:34)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
уёбки...


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Спартак - навсегда!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
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