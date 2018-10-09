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Алана Мамаева подала документы на развод

По информации Sport24, сегодня Алана Мамаева подала на развод с Павлом Мамаевым.

Напомним, Мамаев и Кокорин напали на депутата Дениса Пака в одной из московских кофеин. Сегодня также стало известно, что до этого футболисты с компанией избили водителя ведущей Первого канала.

ГУ МВД России по Москве завело уголовное дело в отношении двух инцидентов.
Теги: Мамаев Кокорин
Сегодня, 13:42
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#8  Schweinsteiger   (Сегодня, 14:00)
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online
Болеет за:
«Спартак»
ей обидно, ведь буквально недавно она жаловалась ,что нехер делать в этом краснодаре, а тут муженек по стриптиз-клубам и кафешкам шляется, веселится... ей может тоже охота было с ноги кому нибудь втащить, со спины


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#7  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:56)
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: suarez
Дождалась момента

Просто боится что сейчас все бабки Пак заберёт. А так при разводе получит долю немалую


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#6  suarez   (Сегодня, 13:49)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Дождалась момента
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
#5  junga  Сочи (Сегодня, 13:48)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Крысы бегут с корабля, похоже все более чем серьёзно


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
#4  Tofik  Москва (Сегодня, 13:46)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не иначе нашлись свидетели и в стриптиз-баре.....


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Все ИМХО
Регистрация: 15.08.2007 [жалоба]
#3  Korsar123   (Сегодня, 13:45)
  • +2
  •  (4)

Когда ей показали видео ее мужа с Кокориным. Она подала на развод! Измену она не смогла стерпеть...
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
#2  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:44)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
мне так жаль и раздел имущества))


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#1  trent   (Сегодня, 13:44)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
прям с утра подала?? laughing


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Спартак - навсегда!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
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