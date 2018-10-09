Алексей Миранчук: от скоростей в Лиге чемпионов сводит ноги

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук прокомментировал свое состояние перед матчами Лиги наций с командами Швеции и Турции."Со стартом Лиги чемпионов у нас добавилось игр. Тяжело, но думаю, с каждой игрой будет все лучше и лучше. Набираем форму через матчи.В Лиге чемпионов, конечно, темп немного другой, иногда там, бывает, и ноги сводит. Но ради этого мы и выигрывали чемпионат, чтобы попробовать себя на таком высоком уровне", - сказал Миранчук.