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Алексей Миранчук: от скоростей в Лиге чемпионов сводит ноги

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук прокомментировал свое состояние перед матчами Лиги наций с командами Швеции и Турции.

– Когда Семин объяснял неудачи "Локомотива", он сетовал, что у игроков разная форма. Как дело обстоит сейчас?


"Со стартом Лиги чемпионов у нас добавилось игр. Тяжело, но думаю, с каждой игрой будет все лучше и лучше. Набираем форму через матчи.

В Лиге чемпионов, конечно, темп немного другой, иногда там, бывает, и ноги сводит. Но ради этого мы и выигрывали чемпионат, чтобы попробовать себя на таком высоком уровне", - сказал Миранчук.

СЭ
Теги: Сборная России Миранчук Ал. Локомотив
Сегодня, 14:57
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#3  командир   (Сегодня, 16:44)
  • -1
  •  (1)

даже от ЛЕ у некоторых мозги сводит
Регистрация: 7.03.2016 [жалоба]
#2  Antip7   (Сегодня, 16:11)
  • -1
  •  (1)

Лёша, посмотри сегодняшние новости.. и начинай уже бегать.. не бери дурной пример
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#1  safonas   (Сегодня, 15:01)
  • +3
  •  (3)

так тренироваться больше и ответственнее нужно, чтобы ноги не сводило


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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