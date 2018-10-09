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Дмитрий Песков: в Кремле внимательно следят за развитием ситуации с нашими футболистами

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, прокомментировал инцидент с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"Кремль внимательно следит за ситуацией с Мамаевым и Кокориным.

Учитывая наличие видеодоказательств и множество свидетелей, правоохранителям не составит труда разобраться в ней, но сейчас нужно абстрагироваться от эмоций", – сказал Песков.

RT
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 15:04
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16
(1)
#16  VitL  Белгород (Сегодня, 16:46)
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
полная цитата:
...нужно абстрагироваться от эмоций, абстрагироваться от того, кто футболисты, а кто не футболисты.

а если абстрагироваться от ."кто футболисты, а кто не футболисты.", то это - до 5 лет
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
#15  sheluch  Кёниград (Сегодня, 16:30)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Безнаказанность рождает вседозволенность. Карать нахер по полной. И про младшего шакаленка не забыть. Были полудурками, теперь есть шанс стать полупокерами
Регистрация: 17.11.2017 [жалоба]
#14  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 16:20)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sheluch
Звучит как приговор. Есть надежда, что не спустят на тормозах.

наоборот только и думают как понять и простить.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#13  sheluch  Кёниград (Сегодня, 16:12)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Звучит как приговор. Есть надежда, что не спустят на тормозах.
Регистрация: 17.11.2017 [жалоба]
#12  Sever8689  Владимир (Сегодня, 16:10)
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Дать им героя России они же талантищи,могут стульями кидаться,а по серьезному слепить обоим по паре лет наколки есть может ума приобретут.
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
#11  ржд гуд  саратов (Сегодня, 16:02)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
О как! Даже Кремль следит за звездной сладкой (для кого только?) парочкой быдла, просит не возмущаться, а абстрагироваться! Но почему?! Уже четвертый(!) эпизод их эпопеи развлечений вылез наружу - разгромленный вагон "Сапсана"!!!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#10  trent   (Сегодня, 15:52)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
газпрём уже позвонил на верх?


--------------------
Спартак - навсегда!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
#9  avnik  море (Сегодня, 15:48)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
В Кремле следят...

Это правильно - зарплаты в футболе надо снижать. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#8  командир   (Сегодня, 15:48)
  • +2
  •  (2)

Цитата: Макс. Р.
Ну ёжику понятно. Кокорин и Мамаев - это один из приоритетов Кремля. Под постоянным контролем. Других проблем в стране нет. И, конечно же, никаких эмоций. И руководитель, и обыватель должен реагировать спокойно, холодно и расчётливо. Ведь и Кокоша с Мамашей тоже не на эмоциях фестивалили. Холодно и обдуманно отправили парня в реанимацию. Так же расчётливо и прицельно Кокоша зарядил стулом в Шпака... Ох уж эта дипломатия. Ответил бы просто: без комментариев, у нас и поважнее заботы есть.

А если они заявят, что отмечали день рождения (В.В.)
Регистрация: 7.03.2016 [жалоба]
#7  avnik  море (Сегодня, 15:27)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dimon_1973
Ну акуеть...Дайте две...
Кремлю больше следить не за чем? Других проблем уже нет?


А чё им еще делать? Сегодня морды набили, завтра сбили вертолет, потом очередная войнушка, новая дырка в МКС - жизнь кипит. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#6  Zenitcheg  Finland (Сегодня, 15:25)
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Барселона»
Россия - не та страна, где таких популярных людей как Мама и Кока, могли бы реально наказать. Максимум, по 50-100 тысяч рублей штрафа выплатят, ну и у себя в клубах может по паре матчей в дубле посидят, да и всё на этом. Больше им ничего не будет. Это же не какой-нибудь Ваня из деревни Кукуево, которого можно посадить лет на 5-6 за кражу буханки хлеба из магазина.


--------------------
Cataluna no es Espana!
Регистрация: 3.08.2010 [жалоба]
#5  iDEAD  Череповец (Сегодня, 15:21)
  • +1
  •  (5)

Озабоченность выразили ?
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#4  Макс. Р.  Раздолье (Сегодня, 15:17)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Ну ёжику понятно. Кокорин и Мамаев - это один из приоритетов Кремля. Под постоянным контролем. Других проблем в стране нет. И, конечно же, никаких эмоций. И руководитель, и обыватель должен реагировать спокойно, холодно и расчётливо. Ведь и Кокоша с Мамашей тоже не на эмоциях фестивалили. Холодно и обдуманно отправили парня в реанимацию. Так же расчётливо и прицельно Кокоша зарядил стулом в Шпака... Ох уж эта дипломатия. Ответил бы просто: без комментариев, у нас и поважнее заботы есть.
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
#3  Rasmuz   (Сегодня, 15:12)
  • +4
  •  (6)
online

Судя по заголовку - это кремлевские футболисты.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
#2  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:11)
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
за дочерью следи, а то на чеченцах обженилась и в политику залет


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#1  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 15:07)
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну акуеть...Дайте две...
Кремлю больше следить не за чем? Других проблем уже нет?
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
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