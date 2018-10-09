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"Отправим их в Сирию - пусть самовыражаются" - Жириновский заступился за Кокорина с Мамаевым

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириноский прокомментировал ситуацию с Павлом Мамаевым и Александром Кокориным.

"Наказание должно быть нестандартным. А в тюрьму легче всего отправить. Это всегда успеется.

У нас уже посадили в советское время талантливого футболиста Эдуарда Стрельцова по сомнительному обвинению. И кто на этом потерял? Мы с вами, наша страна лишилась своего Пеле.

Я бы предложил отправить их в Сирию - надо помочь им самовыразиться. Пусть поучат местных мальчишек играть в футбол", - сказал Жириновский.

News.ru
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 15:27
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(4)
#21  raiskayumov  reg02 (Сегодня, 17:04)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Само собой, кто же их посадит ,они же легенды своих клубов!


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009 [жалоба]
#20  нетрал   (Сегодня, 16:50)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
с кем поспорить что условно получат?
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#19  tuner   (Сегодня, 16:38)
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online
Болеет за:
«Ростов»
Вольфыч как упал, стал ещё смешнее разговаривать. ребята молодцы, затмили Сирию в телевизоре. Пусть отремонтируют своими руками стул, люстру, вагон сапсана и мозг Пака -и свободны. Когда били по голове стулом, они ж не знали, что у людей в голове мозг. Откуда они могли это знать, он им по жизни ни разу не понадобился.
Регистрация: 29.08.2015 [жалоба]
#18  Седой  Россия (Сегодня, 16:36)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Или не стоит говорить не вникнув или, если знает ситуацию, то пора на пенсию. Раньше умел привлекать к себе внимание не таким бредом


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#17  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 16:34)
  • -1
  •  (1)

sravnil xui s palzem.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#16  safonas   (Сегодня, 16:23)
  • +2
  •  (2)

сейчас бы Стрельцова с клоунами сравнивать...


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#15  DimonYA  Одинцово (Сегодня, 16:03)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
так они сами играть не умеют )))
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
#14  suarez   (Сегодня, 16:01)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Про Сирию не сразу напечатали. С ней то адекватнее получается.
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
#13  ржд гуд  саратов (Сегодня, 15:55)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ну какой же скандал без главного клоуна?! Не стареют душой ветераны!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#12  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 15:52)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Главный самовыражатель появился. Ну да Вольфыч им до тебя еще ипатца и ипатца.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#11  werty1001  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:48)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: junga
Не думаю что Жира в курсе ситуации детально так как мы тут, скорее его спросили об отношении к инциденту в целом, он и ответил.А зная все обстоятельства, первый бы загнобил их и отправил на исправительные работы

Этот дол**б сам не прочь кулаками махать в окружении своей охраны, нашли кого спросить, придворного клоуна.
Регистрация: 7.06.2007 [жалоба]
#10  ajax101  Москва (Сегодня, 15:45)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Makc33
Я думаю господин Миллер поддержит и поможет самовыразиться Кокорину новым контрактом


Новый контракт Кокорин подпишет с ФСИН... там и будет самовыражаться года два!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#9  junga  Сочи (Сегодня, 15:36)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не думаю что Жира в курсе ситуации детально так как мы тут, скорее его спросили об отношении к инциденту в целом, он и ответил.А зная все обстоятельства, первый бы загнобил их и отправил на исправительные работы


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
#8  kuzz  Москва (Сегодня, 15:34)
  • +8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Так подставь свой жбан под стул, дай ребятам самовыразиться, больше ведь негде
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
#7  Avtokrat   (Сегодня, 15:32)
  • +6
  •  (6)

А если Жирику стулом по голове я заделаю?
Регистрация: 26.05.2012 [жалоба]
#6  LLIHyp  СПб (Сегодня, 15:31)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Тебя вместе сними сажать нужно по куче статей мразь
Регистрация: 4.05.2014 [жалоба]
#5  Sergeevich   (Сегодня, 15:31)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Лучше бы они Жириновского встретили...
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#4  PanoV  СПб (Сегодня, 15:30)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Жирик стареет. Долб@@@м стал.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
#3  Makc33   (Сегодня, 15:29)
  • +5
  •  (5)
online

Я думаю господин Миллер поддержит и поможет самовыразиться Кокорину новым контрактом
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#2  avnik  море (Сегодня, 15:29)
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Жирик вспомнил свои драки в Думе и на душе у него потеплело...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#1  Вадим Шереметьев  не дом и не улица (Сегодня, 15:28)
  • +7
  •  (7)

Жириновский лишился последних двух человек которые за него голосовали


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За Россию!
Регистрация: 25.11.2015 [жалоба]
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