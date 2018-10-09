"Отправим их в Сирию - пусть самовыражаются" - Жириновский заступился за Кокорина с Мамаевым

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириноский прокомментировал ситуацию с Павлом Мамаевым и Александром Кокориным."Наказание должно быть нестандартным. А в тюрьму легче всего отправить. Это всегда успеется.У нас уже посадили в советское время талантливого футболиста Эдуарда Стрельцова по сомнительному обвинению. И кто на этом потерял? Мы с вами, наша страна лишилась своего Пеле.Я бы предложил отправить их в Сирию - надо помочь им самовыразиться. Пусть поучат местных мальчишек играть в футбол", - сказал Жириновский.