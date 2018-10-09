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"Они разнесли целый вагон Сапсана" - что делали Кокорин с Мамаевым ночью, до инцидентов

Стало известно как провели ночь Александр Кокорин и Павел Мамаев перед двумя вчерашними инцидентами.

После воскресного матча в Петербурге футболисты арендовали целый вагон Сапсана для поездки в Москву. Как только он тронулся - они начали развлекаться.

Футболисты громили мебель, кидали посуду, приставали к проводникам, пассажирам соседнего вагона и выпили весь запас алкоголя. После окончания поездки вагон был отцеплен от поезда.

Mash

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Теги: Кокорин Мамаев
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#53  Медведь Русский   (Сегодня, 17:01)
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: ajax101
"За бесплатно" их подпишут после отсидки... ребята не старые, ещё поиграют.

не посадит их никто никуда, понятно же. людей с большими деньгами в России сажают только при одном условии, если они сильно не нравятся власти :-)
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#52  vladimirsb  Ростов-на-Дону (Сегодня, 16:39)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Госдума их на поруки возьмёт, а там глядишь...годика через 3-4 в ЕР появятся 2 креативных депутата, болеющих за народ, проверенных и преданных своим спасителям!
Регистрация: 21.03.2010 [жалоба]
#51  на и мудрейший  север (Сегодня, 16:32)
  • +1
  •  (1)

ДА ЛАДНО ЧЁ ТАМ ! ...И НАСРАЛИ В ПАТЕФОН!
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#50  игра  г. Москва (Сегодня, 16:30)
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: waldemar
Отмажут ЭТИХ ПОЛОУМНЫХ СУК!!!

Кот набрал изестный только ему код Безмозглые скоты, едва вылупившиеся из гнезда, прыщавые как отличные собаки медленно ели борщ. кот их не торопил . - Да на проводе Кремль, сэр. -Что проблемы с очень умными людьми? -Кот заплакал- Та , господин, зотелось бы их послать учиться в Гартвард . чтобы еще умнее стали. На том конце обещали подумать. Кавалькада магистров очень быстро бежала в полостых пижамах учиться в уральский универ.
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
#49  andrej95602   (Сегодня, 16:29)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Zamba
пока они на такси к сапсану ехали, никого изнасиловать не успели? для полноты картины

Ещё не вечер
Регистрация: 14.04.2015 [жалоба]
#48  safonas   (Сегодня, 16:20)
  • +3
  •  (3)

где-то в далекой стране грустит один Конор, хайпить ему еще учиться и учиться...


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#47  waldemar  воронеж (Сегодня, 16:18)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Отмажут ЭТИХ ПОЛОУМНЫХ СУК!!!
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
#46  Marlboro131994  Москва (Сегодня, 16:17)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Где-то в углу курит один Винни Джонс. Понятно, что в сборной больше про них не вспомнят, понятно что Мамаев будет играть где нибудь в ЛФЛ, года через 2, кокорин скорее всего тоже. Но настал момент, когда неприкосаемых, должны посадить на пару лет. В любом случает это прецедент. И от того как он закончится и будет ориентир у молодых футболистов и спортсменов. Если сойдёт с рук, такое дерьмо и дальше будет. Если накажут их как простых людей, будет просвет в темном лесу. Что-то подсказывает увидим их за решеткой.
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
#45  АРА  г.Пермь (Сегодня, 16:15)
  • +2
  •  (2)

РЖД официально опровергли появившиеся в средствах массовой информации сообщения о дебоше нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева в "Сапсане" по пути из Санкт-Петербурга в Москву.
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
#44  игра  г. Москва (Сегодня, 16:14)
  • -1
  •  (1)
online

мда. как бы ни было обидно, но за вообщем то талантлвых футболистов, но за такое надо отчислять из клубов. с громадным штрафом. и никаких контактов больше на территории России
а то сейчас футболисты хорошо знают, даже если их отчислят за дебош, тут же другой клуб подсуетится и за бесплатно подпишет игрока.
безнаказанность порождает зло

мда у Вас. сэр в заднем кармане штанов. Парни слегка поиграли и всё А эти сопливые и безответственные товарищи.. В- общем кот зашел в отцепленный прелестными людями вагон и вылил чай на голову, конечно себе. Гоним в Турцию ! Следующая остановка- Турция рявкнул кот по трансляции. Сапсан оцепили сопровождающие бунтующий поезд истребители.
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
#43  sparwik53  Виктор (Сегодня, 16:14)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: foxship
А крепость тоже они развалили? (с)

Это шутки такие только в кино, а в жизни придется все-таки ответить, им уже не до крепости, крепость у них была алкогольная.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#42  trachok   (Сегодня, 16:14)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Что еще всплывет про этих полудурков? Прям сюжет фильма: мальчишник в Вегасе
Регистрация: 12.05.2013 [жалоба]
#41  АРА  г.Пермь (Сегодня, 16:13)
  • 0
  •  (0)

Сибирь ждёт их на лесоповале!
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
#40  Казак Ли Хой  Челябинск (Сегодня, 16:13)
  • -2
  •  (4)

А еще они откусили палец Гинеру, испортили газон в Ростове, разорили Анжи, под личиной Смолова не забили пенальти и протолкнули Трампа в президенты. Отморозки.


--------------------
Я усталый, старый клоун, я машу мечом картонным,
И в лучах моей короны умирает светоч дня.
Регистрация: 25.09.2009 [жалоба]
#39  Sandr_71   (Сегодня, 16:13)
  • +3
  •  (3)

Если бы чинушу не отмудохали, все бы так и было дальше. Сколько уже случаев оказывается было, но наши продажные органы закрывали на это глаза.
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
#38  Odyssey  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:13)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Мне кажется эта бабка про вагон намного преувеличена
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
#37  Седой  Россия (Сегодня, 16:13)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Сейчас на них повесят все что можно и нельзя, но виноваты сами


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#36  ajax101  Москва (Сегодня, 16:11)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Медведь Русский
мда. как бы ни было обидно, но за вообщем то талантлвых футболистов, но за такое надо отчислять из клубов. с громадным штрафом. и никаких контактов больше на территории России
а то сейчас футболисты хорошо знают, даже если их отчислят за дебош, тут же другой клуб подсуетится и за бесплатно подпишет игрока.
безнаказанность порождает зло


"За бесплатно" их подпишут после отсидки... ребята не старые, ещё поиграют.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#35  foxship  Стая бандерлогов (Сегодня, 16:10)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Простите, а крепость тоже они развалили? (с)


--------------------
Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
#34  Гастэряну   (Сегодня, 16:08)
  • 0
  •  (8)

ищите след Гинера smile
поросячий шмурдюк на матч-тв уже заявлял, что истерию с глушителем раздували болельщики ЦСКА
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#33  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:07)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Макс. Р.
Этот сегодняшний сериал закончится на Солсбери

так вот какие они баширов и чепига


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#32  Медведь Русский   (Сегодня, 16:04)
  • +3
  •  (5)
online

мда. как бы ни было обидно, но за вообщем то талантлвых футболистов, но за такое надо отчислять из клубов. с громадным штрафом. и никаких контактов больше на территории России
а то сейчас футболисты хорошо знают, даже если их отчислят за дебош, тут же другой клуб подсуетится и за бесплатно подпишет игрока.
безнаказанность порождает зло
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#31  Макс. Р.  Раздолье (Сегодня, 16:03)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Ну теперь всё понятно. Этот сегодняшний сериал закончится на Солсбери.
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
#30  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 16:02)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: avnik
После допроса вагона - он был возвращен РЖД...

мясной комментарий... чего уж...


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#29  DimonYA  Одинцово (Сегодня, 16:01)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
осталось только мелкобританцам выступить, что они еще и кого-то отравили ))
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
#28  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:01)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
пока они на такси к сапсану ехали, никого изнасиловать не успели? для полноты картины


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#27  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 16:00)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СуперШтангист
Понятно, значит без участия админресурса дрезины здесь не обошлось. Уверен, водила и чинуша - были купленными провокаторами

Что у тебя все комментарии на все новости - один дебильней другого?


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#26  DimonYA  Одинцово (Сегодня, 16:00)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
решили все повесить на них за последние сутки )))
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
#25  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 15:58)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ssakoll2
Больше похоже уже на вымысел.
После матча арендовали вагон и сразу стали его громить?? А за 3,5 часа поездки успели даже накидаться, выпив ВЕСЬ запас))))

Жаль не тебе стулом ё..нули...


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#24  suarez   (Сегодня, 15:58)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Они так "гуляли", как в последний раз... У них получилось.
Будет ли конец этим новостям сегодня?
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
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