Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"#сашамыстобой" - в соцсетях появился флешмоб в поддержку Кокорина и Мамаева

В социальных сетях появился флешмоб в поддержку форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.

Пользователи используют хештег #сашамыстобой.

Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 15:56
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
19
(6)
#19  FanatFCSM  Moscow (Сегодня, 17:04)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хуже этих дебилов только те кто думает, что это заговор правительства, чтобы отвести взгляд от проблем россии.


--------------------
Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
#18  Макс. Р.  Раздолье (Сегодня, 16:57)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА


Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
#17  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 16:52)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
я даже не представляю чтобы сделали с ребятами во времена НКВД,
а любителей флэшмоба как минимум лет на 20 отправили бы
"Или на лесосеку, или в солнечный Магадан..."(c) Глеб Жеглов



Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#16  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:42)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: rocker31
Я лично за тюрьму : говно должно быть в говне!

ты не пил никогда, по пьяни никого не бил, сам не получал? Одни Иисусы на сайте
не оправдывая избиения , но линчевать?? Да, такие инциденты по синьке каждый день в любом городе мира


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#15  avnik  море (Сегодня, 16:38)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Всё бы хорошо, но видео удара стулом очень дерьмовое. Я даже скажу - очень-очень. Сильно попахивает монтажом. Избиваемого явно маленько "замылили". ))) Да и стул "летает" как-то не так...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#14  PanoV  СПб (Сегодня, 16:33)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Zamba
хоть смейся хоть плач, но именно эти девочки инстаграмами и твиторами обеспечивают Зениту перевес в соц. сми больший, чем все остальные российские клубы вместе взятые

И что это меняет?


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
#13  sheluch  Кёниград (Сегодня, 16:32)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Совсем еб..нулись? Хоть ссы в глаза все божья роса.
Безнаказанность рождает вседозволенность. Карать нахер по полной. И про младшего шакаленка не забыть. Были полудурками, теперь есть шанс стать полупокерами
Регистрация: 17.11.2017 [жалоба]
#12  SergioV  Белгород (Сегодня, 16:32)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Надо запустить в противовес #сашаипашавтюрьму


--------------------
О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#11  rocker31  К-G (Сегодня, 16:26)
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Какой флешмоб? Вы чё е..нулись?! Или это такие же ублюдки запустили и поддерживают?
Оставим сейчас клубные принадлежности! Вы видели видео? Это же не 15 летние подростки-это мужики! Здоровые Мужики которые ещё и представляли Россию в сборной команде,в своё время... Публичные люди. Есть бабло,они крутые: на всех клали и при чём,клали всегда. Не зря говорят: Дай человеку денег или власть и ты увидишь что он из себя представляет...
Я лично за тюрьму : говно должно быть в говне! ...хотя,скорее всего,со своим баблом и связями,они снова выйдут сухими из воды..
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
#10  Antip7   (Сегодня, 16:20)
  • +2
  •  (4)

Цитата: Zamba
Цитата: junga
Дзюбу то сюда каким боком приплели, врят ли он впряжется по ситуации. Да и врят ли сейчас до флешмобов бесполезных

это хайп, у этих девочек сейчас популярны Дзюба\Кокорин\Акинфеев за них они порвут

Цитата: PanoV
Количество сердечек и слез зашкаливает. Мнение какой-то девочки очень важно, конечно.

хоть смейся хоть плач, но именно эти девочки инстаграмами и твиторами обеспечивают Зениту перевес в соц. сми больший, чем все остальные российские клубы вместе взятые



Ага, а потом эти девочки дурея от кислоты подставляют своих мальчиков, садясь в Мерседесы к незнакомым мужикам..
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#9  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:16)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: junga
Дзюбу то сюда каким боком приплели, врят ли он впряжется по ситуации. Да и врят ли сейчас до флешмобов бесполезных

это хайп, у этих девочек сейчас популярны Дзюба\Кокорин\Акинфеев за них они порвут

Цитата: PanoV
Количество сердечек и слез зашкаливает. Мнение какой-то девочки очень важно, конечно.

хоть смейся хоть плач, но именно эти девочки инстаграмами и твиторами обеспечивают Зениту перевес в соц. сми больший, чем все остальные российские клубы вместе взятые


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#8  Седой  Россия (Сегодня, 16:15)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Дзюба причем? Он периодически мог херню ляпнуть, но до такого не опускался, да и на ЧМ реабилитировался. А поддерживать Кокорина в данной ситуации нормальные люди не будут


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#7  trent   (Сегодня, 16:15)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
ссыкотно стало...


--------------------
Спартак - навсегда!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
#6  СуперШтангист   (Сегодня, 16:14)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Терек»
#СашаМыСТобой

Поддерживаю!
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#5  junga  Сочи (Сегодня, 16:10)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Дзюбу то сюда каким боком приплели, врят ли он впряжется по ситуации. Да и врят ли сейчас до флешмобов бесполезных


--------------------
ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
#4  Ville  СПб (Сегодня, 16:09)
  • +5
  •  (7)
online

#сашамыстобой

хэштэг прокуратуры


--------------------
купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008 [жалоба]
#3  Spartacus1971   (Сегодня, 16:08)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Больные на голову.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#2  Antip7   (Сегодня, 16:07)
  • +7
  •  (11)

#Сашанампо..уй
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#1  PanoV  СПб (Сегодня, 16:00)
  • +12
  •  (16)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Количество сердечек и слез зашкаливает. Мнение какой-то девочки очень важно, конечно.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.