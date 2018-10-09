Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

В составе ЦСКА на матч Кубка России в Тюмень отправились всего 14 футболистов

ЦСКА вылетел на гостевой матч 1/16 финала Кубка России против "Тюмени". На игру красно-синие отправились в составе 14 футболистов, сообщает официальный сайт клуба.

Вратари: Илья Помазун, Георгий Кырнац.

Защитники: Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Наир Тикнизян, Семен Матвийчук, Иван Маклаков.

Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Астемир Гордюшенко, Иван Олейников, Тимур Пухов, Анатолий Анисимов.

Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Такума Нисимура.

Матч "Тюмень" — ЦСКА состоится 10 октября в 17:00.
Теги: ЦСКА Тюмень
Сегодня, 15:59
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
13
(2)
#13  GS  Москва (Сегодня, 16:55)
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: iDEAD
Это что за календарь такой ? ))

Они перенесли свой кубковый матч из-за игры в ЛЧ.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#12  vladimirsb  Ростов-на-Дону (Сегодня, 16:49)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: robinzen
Получается что, если у них 3 человека получат травымы... или заболеют, то один из вратарей - будет полевым играть? Это уже совсем "нищета" или бнзголовость какая-то... Неужели нельзя было взять из молодежки 15-го игрока? Вот, Бог их не наказывал ещё за такие легкомыслие и безголовость!

Если честно, я просто не ПОНМАЮ как после такого им называться ПФК, т.е профессиональный футбольный клуб. Отношение - не профессиональное. На авось.

Да конечно до вашего уровня суперпрофессионала Кокорина нам ооочень далеко...да и не только нам! А вас то как после кокоши называть???
Регистрация: 21.03.2010 [жалоба]
#11  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 16:45)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Слабаки. Надо было 11 отправлять.

в столицу деревень можно и десять
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#10  serega_user  serega_user (Сегодня, 16:33)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: robinzen
Получается что, если у них 3 человека получат травымы... или заболеют, то один из вратарей - будет полевым играть?

Сплюнь и все нормально будет smirk
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#9  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 16:32)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Получается что, если у них 3 человека получат травымы... или заболеют, то один из вратарей - будет полевым играть? Это уже совсем "нищета" или бнзголовость какая-то... Неужели нельзя было взять из молодежки 15-го игрока? Вот, Бог их не наказывал ещё за такие легкомыслие и безголовость!

Если честно, я просто не ПОНМАЮ как после такого им называться ПФК, т.е профессиональный футбольный клуб. Отношение - не профессиональное. На авось.


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#8  Marlboro131994  Москва (Сегодня, 16:28)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Первый раз такое, конечно.
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
#7  Седой  Россия (Сегодня, 16:23)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Пионер отряд и почти без замен, ну...шанс себя проявить


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#6  PanoV  СПб (Сегодня, 16:15)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Слабаки. Надо было 11 отправлять.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
#5  serega_user  serega_user (Сегодня, 16:11)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: iDEAD
Эм , это как это ? Это что за календарь такой ? ))

Между воскресением и пятницей ни в какой день не влепить матч. Ну типа на 3-ий день никак не получается.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#4  iDEAD  Череповец (Сегодня, 16:08)
  • +1
  •  (1)

Эм , это как это ? Это что за календарь такой ? ))
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#3  DimonYA  Одинцово (Сегодня, 16:07)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
да ладно Реал дублем обыграли, а хер там эта Тюмень )
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
#2  Valar   (Сегодня, 16:04)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Почти вся основа и все толковые из нашей молодёжки по национальным да молодёжным сборным разъехалась. Шансы выиграть таким составом у Тюмени не очень большие, но всё же имеются.


--------------------
I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
#1  TaZ  Воронеж (Сегодня, 16:02)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Остальные по сборным разъехались. Зашибись календарь составлен.
Регистрация: 26.11.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.