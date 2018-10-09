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Адвокат: Кокорину и Мамаеву грозит до семи лет лишения свободы

Известный адвокат Евгений Корчаго рассказал, какое наказание может грозить футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

"В настоящее время проводится проверка по вопросу о возбуждении уголовного дела по статье 116 "Побои". Однако если будет установлено, что все-таки присутствуют действия предусмотренные статьей 213 "Хулиганство", то это уже другая история. По статье "Хулиганство" может быть наказание в виде двух месяцев лишения свободы исходя из общих принципов уголовного законодательства. Однако наказание может быть в виде денежного штрафа или обязательных работ. Однако если следствием будет доказано наличие предварительного сговора на совершение данного преступления, в этом случае предусмотрено наказание в виде лишения свободы до семи лет. По статье "Побои" предусмотрено наказание до двух лет, но как правило по этой статье лишение свободы назначается крайне редко", - цитирует Корчаго Sportbox.ru.
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 16:11
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(1)
#14  zenitchik123   (Сегодня, 17:03)
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online
Болеет за:
«Зенит»
эти уроды должны сесть, не условно-досрочно-отсрочка и пр., а реально и надолго!
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#13  tuner   (Сегодня, 16:57)
  • 0
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online
Болеет за:
«Ростов»
Пальчиком грозит или стулом?
Регистрация: 29.08.2015 [жалоба]
#12  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 16:43)
  • -1
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Болеет за:
«Ростов»
Ну что ребята весело? Правда смех сквозь слезы.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#11  Spartacus1971   (Сегодня, 16:41)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Да нее,но пару лет точно,но отмажут конечно их.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#10  PanoV  СПб (Сегодня, 16:31)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Zamba
мирзает год в сизо отсидел, получил 2 за убийство и был выпущен в зале суда

Это нормально.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
#9  Плакса Миртл  Кировск (Сегодня, 16:31)
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Болеет за:
«Зенит»
А я предлагаю отправить их в аренду в Саудовскую Аравию... На пару лет. Там сухой закон. Девки местные в парашюты завёрнутые ходят. Их там быстро научат Родину любить! grinning
Регистрация: 5.04.2015 [жалоба]
#8  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 16:26)
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
От реального срока они отвертятся - к бабке не ходи, ибо предварительного сговора там никакого не было... это ясно и из всех видео. Всё очень спонтанно и по-дурацки глупо. Отделаются большими штрафами или условными сроками. Но выдворить их из российского футбола - должны однозначно. Все. И сами клубы - и Лига.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#7  avnik  море (Сегодня, 16:24)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Да ладно... Руководство кафе сказало, что в кафе всё цело и драки не было. Короче - гуляйте. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#6  Riders1990  bunker (Сегодня, 16:20)
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Болеет за:
«Спартак»
Мамаев расписной,будет за татухи пояснять smile А серьезно,условкой отделаются и дисквой годичной.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#5  командир   (Сегодня, 16:18)
  • 0
  •  (0)

В лиге ставок что по этой теме?
Регистрация: 7.03.2016 [жалоба]
#4  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:18)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: PanoV
А за убийство сколько дают у нас?

мирзает год в сизо отсидел, получил 2 за убийство и был выпущен в зале суда


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#3  ajax101  Москва (Сегодня, 16:15)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Если "тяжкие телесные" да плюс "групповуха" да плюс "общественный резонанс" - вполне реально могут посадить.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#2  PanoV  СПб (Сегодня, 16:14)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
А за убийство сколько дают у нас?


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
#1  TaZ  Воронеж (Сегодня, 16:14)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Кароче не посадят их((((
Регистрация: 26.11.2012 [жалоба]
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