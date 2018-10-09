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Александра Кокорина и Павла Мамаева могут пожизненно отлучить от футбола

Источник в РФС не исключил пожизненного отстранения полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и форварда "Зенита" Александра Кокорина от футбола, сообщает "Говорит Москва".

Такое наказание предусматривает регламент Российского футбольного союза по этике.

34-я статья документа называется "Наказания для физических лиц". В ней говорится, что в качестве мер воздействия применяются: замечание; штраф; лишение завоёванных наград; дисквалификация (отстранение) на определённое количество матчей, или на определённый период, или пожизненно; запрет на участие в любой деятельности, связанной с футболом.

В отношении нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева возбуждено два уголовных дела о побоях. По данным СМИ, сначала у гостиницы "Пекин" в Москве они избили водителя ведущей Первого канала, а чуть позже в кафе "Кофемания" — чиновника Минпромторга Дениса Пака.
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 17:50
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#52  Седой  Россия (Сегодня, 19:50)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Если посадят, то смысла нет, а если нет, то да, только клубы за это должны с них компенсацию еще сорвать


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#51  Mitrich  НАША РАША (Сегодня, 19:39)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Расстрелять этих дебилов, вместе, одновременно!!!

А ещё и стадионы их сравняем да? А на их месте бассейны. Да крючкохвостые уроды?


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007 [жалоба]
#50  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 19:31)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Если уж за грубую игру на поле иногда дают по 6 матчей дисквы... а за употребление кокса - 2 года отлучения от футбола (но кокс другим людям не вредит! а вредит только принимающей стороне), то за мордобой других людей, причем даже не одного а нескольки х - меньше 3 лет дисквы давать просто нельзя. Народ не поймёт.


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#49  vitaliy1977  Калининград (Сегодня, 19:15)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Два дебила - это сила...
А сила есть... ума не надо...
Идиоты! Закопали себя сами...
Регистрация: 13.03.2012 [жалоба]
#48  diego milito 22   (Сегодня, 19:10)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
34-я статья документа называется "Наказания для физических лиц".

Слишком мутно и расплывчато. Для футболистов или для обслуживающего персонала- тренеров, менеджеров, врачей и прочего околофутбольного люда.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#47  игра  г. Москва (Сегодня, 19:02)
  • -3
  •  (5)

Тебя дебила. Ты из дома-то выходишь? Задротное существо!

Что зеркало не понравилось свинота?
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
#46  Черный Лис   (Сегодня, 19:01)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Гастэряну
если по закону, то их, судя по различным видео, должны посадить. посмотрим, что скажет следствие.

Надеюсь, тебя при случае так и будут судить - за первое же мелкое уголовное преступление сразу же реальный срок. Думаю, ты оценишь.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#45  vvsl09  Камышин (Сегодня, 19:00)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: игра
Кого не били в жизни?

Тебя дебила. Ты из дома-то выходишь? Задротное существо!
Регистрация: 1.04.2010 [жалоба]
#44  игра  г. Москва (Сегодня, 18:54)
  • -2
  •  (6)

Цитата: Гастэряну
ты про водителя, которого били толпой?

Толпа это 2 молодых чела и карлик пользующийся властью? 2 на одного это практически честный бой. А вся эта шакалья толпа что требует якобы справедливого возмездия будет гореть синим пламенем.
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
#43  horse72  Сибирь (Сегодня, 18:49)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Гастэряну
если по закону, то их должны посадить

Условно, не более. Приводов если до этого не было+ если будет примирение сторон. Не простолюдинам досталось, чтобы всем сайтом тут гнобить их.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
#42  Гастэряну   (Сегодня, 18:48)
  • 0
  •  (2)

Цитата: игра
гном блатной

ты про водителя, которого били толпой?
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#41  сынок  CCCP (Сегодня, 18:47)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
мужики вы посмотрите как живут дети чинуш...достаточно в инет заглянуть...наркота это самое малое...у того же брата Кокорина более 60эпизодов нарушения ПДД...поэтому не будет им ничего...это простой народ могут в тюрягу упрятать …

вот если бы это допустим в Чечне было или Кадыров президент...тогда верю...а так о каком сроке речь вообще...мы ни в сша...как обычно все с рук сойдет...бомжи даже из команды убирать не хотят...а вы срок)
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
#40  игра  г. Москва (Сегодня, 18:46)
  • -2
  •  (8)

Цитата: pisto
Давай твоего отца отмудохают а сына в реанимацию отправят, так же будешь рассуждать?

Так же. Какое-то гавно чиновничье решило пойти до конца ? Реально талантливые ребята и гном блатной . Кот встанет на сторону тех кого хотят загнобить с помощью власти. Кого не били в жизни?
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
#39  Гастэряну   (Сегодня, 18:44)
  • -1
  •  (3)

Цитата: Черный Лис
За любой проступок существует указанное законом наказание

если по закону, то их, судя по различным видео, должны посадить. посмотрим, что скажет следствие.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#38  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 18:43)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: сынок
думаю ничего им не будет
ну отлучат от футбола на какое то время и штраф получат...и на этом все

Да нет, за оскорбления по нац. признаку, группой лиц в нетрезвом виде точно не спустят на тормозах. А если учесть, что водитель вообще другого, пусть хоть и союзного гос-ва - то вообще по максимуму могут влердолить.


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#37  Черный Лис   (Сегодня, 18:41)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: pisto
Давай твоего отца отмудохают а сына в реанимацию отправят, так же будешь рассуждать?

За любой проступок существует указанное законом наказание. А крики "уволить!", "запретить!", "четвертовать!", "сжечь ведьму!" - это не признак большого ума.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#36  nofrills  Москва (Сегодня, 18:41)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Динамо» М
лишение завоёванных наград. миленько. они наверно этого ждут.
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#35  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 18:39)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
сынок,
Сейчас за татушки ответа не спрашивают. Уже лет как 20.


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#34  horse72  Сибирь (Сегодня, 18:38)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: pisto
Давай твоего отца отмудохают а сына в реанимацию отправят, так же будешь рассуждать?

А давай менты будут разбираться, а не ты в инете. На что намахали, то пусть и получат.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
#33  pisto   (Сегодня, 18:36)
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: horse72
А давайте их расстреляем. За любым нормальным парнем подобные истории по молодости водятся. Если нет, то либо хитрожопый либо вася маменькин, диванный герой в инете всех посылающий, а реале тише воды ниже травы.


Давай твоего отца отмудохают а сына в реанимацию отправят, так же будешь рассуждать?
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
#32  Spartacus1971   (Сегодня, 18:34)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот так надо поступить,уроком будет для всех остальных,ну и штраф максимальный..
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#31  horse72  Сибирь (Сегодня, 18:33)
  • -8
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
А давайте их расстреляем. За любым нормальным парнем подобные истории по молодости водятся. Если нет, то либо хитрожопый либо вася маменькин, диванный герой в инете всех посылающий, а реале тише воды ниже травы.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
#30  Гастэряну   (Сегодня, 18:30)
  • 0
  •  (2)

Администрация ИК10 города Воркуты предложила Кокорину капитанскую повязку в футбольной команде колонии и усиленную пайку за каждый забитый гол.

мамая берут грузчиком в магнит
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#29  сынок  CCCP (Сегодня, 18:27)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenitchik123
на завод, рудник, стройку...разнорабочими, учениками. Специальности то нет

думаю ничего им не будет
ну отлучат от футбола на какое то время и штраф получат...и на этом все
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
#28  spiri   (Сегодня, 18:27)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
думаю,дадут условно и некую футбольную дисквалификацию....или в Турцию сошлют!!


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
#27  сынок  CCCP (Сегодня, 18:24)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Максим I
Цитата: сынок
пишут что жена мамаева на развод подала

Месяц назад.
__________________
Вот причём только здесь пожизненная дисква? Даже чинуш (учителей, работников муниципалитетов, губернских служащих или врачей) лишают на 3 года. Раз и навсегда увольняют только работников силовых и правоохранительных органов - им просто с судимостью вернуться на работу нельзя. Кокоша с мамашей же не на поле китайца били!
А вот то, что им грозят реальные срока - даже хулиганка не страшна, можно за неё условно получить с аффигенным штрафом за побои и моральный ущерб, а вот за разжигание национальной розни или за оскорбление по национальному признаку - это минимум года три зону топтать - а за то что группой лиц, да ещё и в нетрезвом состоянии (неизвестно ещё, какой препарат покажет освидетельствование, может алкоголь, а может и что покруче), могу т от 5-ти до 8-ми впаять. Тогда причём тут дисква, если они с зоны дедушками вернутся? Даже если по УДО выйдут через 3/4 срока, это будет клуб кому под 40-к.

да нет...пишут что после извинения за мужа за дебош...
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
#26  zenitchik123   (Сегодня, 18:22)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
на завод, рудник, стройку...разнорабочими, учениками. Специальности то нет
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#25  сынок  CCCP (Сегодня, 18:22)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: imaginary
Цитата: Черный Лис
Ебнулись окончательно?

а что их надо, пожурить и на 100 тр оштрафовать?
годик тюрьмы и запрет пожизненный играть в профессиональных футбольных клубах (а так же тренировать, быть агентами, "экспертами")

представляю как мамаев будет свои наколки объяснять если годик тюрьмы))
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
#24  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 18:21)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: сынок
пишут что жена мамаева на развод подала

Месяц назад.
__________________
Вот причём только здесь пожизненная дисква? Даже чинуш (учителей, работников муниципалитетов, губернских служащих или врачей) лишают на 3 года. Раз и навсегда увольняют только работников силовых и правоохранительных органов - им просто с судимостью вернуться на работу нельзя. Кокоша с мамашей же не на поле китайца били!
А вот то, что им грозят реальные срока - даже хулиганка не страшна, можно за неё условно получить с аффигенным штрафом за побои и моральный ущерб, а вот за разжигание национальной розни или за оскорбление по национальному признаку - это минимум года три зону топтать - а за то что группой лиц, да ещё и в нетрезвом состоянии (неизвестно ещё, какой препарат покажет освидетельствование, может алкоголь, а может и что покруче), могу т от 5-ти до 8-ми впаять. Тогда причём тут дисква, если они с зоны дедушками вернутся? Даже если по УДО выйдут через 3/4 срока, это будет клуб кому под 40-к.


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#23  AlexDelPiero  Выборг (Сегодня, 18:21)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: сынок
пишут что жена мамаева на развод подала

ну это ваша больная тема, как там жена краснощекого поживает?
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
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