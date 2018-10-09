Сборная России вылетела в Калининград

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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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19:10
РФС поддерживает "Зенит" и "Краснодар" в решении расторгнуть контракты с Кокориным и Мамаевым (10)
РФС поддерживает "Зенит" и "Краснодар" в решении расторгнуть контракты с Кокориным и Мамаевым (10)
15:27
"Отправим их в Сирию - пусть самовыражаются" - Жириновский заступился за Кокорина с Мамаевым (22)
"Отправим их в Сирию - пусть самовыражаются" - Жириновский заступился за Кокорина с Мамаевым (22)
14:31
"У этих двух полудурков просто отрицательный айкью" - известный телеведущий о Кокорине и Мамаеве (19)
"У этих двух полудурков просто отрицательный айкью" - известный телеведущий о Кокорине и Мамаеве (19)
14:16
"Не забил - получи стулом в табло" - Захарова предложила наказывать футболистов за плохие матчи (16)
"Не забил - получи стулом в табло" - Захарова предложила наказывать футболистов за плохие матчи (16)
13:56
Губерниев: комментаторы теперь будут говорить: "посмотрите, как пробил Кокорин, словно стулом ударил" (18)
Губерниев: комментаторы теперь будут говорить: "посмотрите, как пробил Кокорин, словно стулом ударил" (18)
13:33
"В машину села пьяная девушка" - пострадавший рассказал подробности нападения Кокорина и Мамаева (44)
"В машину села пьяная девушка" - пострадавший рассказал подробности нападения Кокорина и Мамаева (44)
13:20
"Самый дорогой завтрак в истории" - Кокорин с Мамаевым предлагали 5 млн рублей за видео драки (27)
"Самый дорогой завтрак в истории" - Кокорин с Мамаевым предлагали 5 млн рублей за видео драки (27)
13:12
Василий Конов: по моей информации вопрос о наказании еще не поднимался - в "Зените" все в шоке (9)
Василий Конов: по моей информации вопрос о наказании еще не поднимался - в "Зените" все в шоке (9)
12:13
Футболка Сергея Игнашевича с ЧМ-2018 продана на благотворительном вечере за рекордную сумму (4)
Футболка Сергея Игнашевича с ЧМ-2018 продана на благотворительном вечере за рекордную сумму (4)
11:39
Виктория Лопырёва: Кокорину и Мамаеву сейчас нужно просто извиниться и загладить свою вину (32)
Виктория Лопырёва: Кокорину и Мамаеву сейчас нужно просто извиниться и загладить свою вину (32)
11:22
Адвокат пострадавшего чиновника: категорически исключаем мировое соглашение, мы пойдем до конца! (37)
Адвокат пострадавшего чиновника: категорически исключаем мировое соглашение, мы пойдем до конца! (37)
Сборная России вылетела в Калининград
Сборная России отправилась в Калининград, где 11 октября проведет матч Лиги наций против национальной команды Швеции. Об этом сообщается в твиттере сборной России.
Матч начнется в 22:45 мск.
Матч начнется в 22:45 мск.
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