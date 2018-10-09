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Сборная России вылетела в Калининград

Сборная России отправилась в Калининград, где 11 октября проведет матч Лиги наций против национальной команды Швеции. Об этом сообщается в твиттере сборной России.

Матч начнется в 22:45 мск.
Теги: Сборная России
Сегодня, 18:04
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#1  diego milito 22   (Сегодня, 19:04)
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Болеет за:
«Спартак»
Черчесов не взял в сборную Кокорина и Мамаева, отсюда вся эта бодяга с ними и приключилась.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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