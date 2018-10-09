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Джефф Монсон: в Америке Кокорина и Мамаева за такое сразу арестовали бы

Американский боец смешанного стиля Джефф Монсон прокомментировал инциденты с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, которые в понедельник в Москве устроили две драки.

"Все должны в одинаковой мере отвечать перед законом. Люди выбрали представителей власти, они должны защищать их интересы в одинаковой мере. То, что ты футболист или другое публичное лицо, не делает тебя особенным и не дает привилегий.

Наказание Кокорину и Мамаеву должно последовать такое же, как и любым другим хулиганам. Разрыв контракта с футболистами — это самая большая санкция, которая может последовать. Приговор к лишению свободы на неделю — да, это повлияет на них, но это временная мера. Разрыв контракта с клубом означает, что они не получат денег, это еще сильнее скажется на их имидже. Более серьезной санкции придумать невозможно.

Что, если бы такое произошло в Америке? Их сразу же бы арестовали. Такое уже происходило со многими знаменитостями, когда они появлялись на первых страницах новостей. Люди так удивлены происходящим, но неужели они не понимают, что спортсмены — простые люди? Они тоже злятся, выходят из-за себя.

Только потому что они футболисты, а я, например, боец, не значит, что мы не совершаем ошибок. Мы все люди, и известность не означает, что мы отличаемся от обычных людей", - цитирует Монсона Sport24.
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 18:28
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#9  Крепкий Мужской Друг  страна одних братьев (Сегодня, 19:53)
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online

Мы все люди, и известность не означает, что мы отличаемся от обычных людей
Лживый мужик.Паспорт-то красный не у барыги купил.


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футбол в моем сердце
Регистрация: 26.08.2018 [жалоба]
#8  Седой  Россия (Сегодня, 19:40)
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online
Болеет за:
ЦСКА
А разве он сам с пендоскими ментами не дрался? Могу ошибаться, но, вроде, читал об этом


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#7  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 19:35)
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online
Болеет за:
«Зенит»
То, что ты футболист или другое публичное лицо, не делает тебя особенным и не дает привилегий.

А они как раз уже давно считают, что делает...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#6  Critique   (Сегодня, 19:07)
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Цитата: Черный Лис
Цитата: Rasmuz
Монсон прав, но Россия не Америка.

Прежде чем нести чушь, узнай как "наказали" Тайсона за откушенное ухо.

Вообще то, Тайсон срок мотал за изнасилование. У нас такие вещи заминают, если терпила не из Гос Думы.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#5  diego milito 22   (Сегодня, 19:00)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Америка- фашистско-полицейское государство. Нечего на ку-клукс-кланов примером показывать.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#4  Черный Лис   (Сегодня, 18:49)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Rasmuz
Монсон прав, но Россия не Америка.

Прежде чем нести чушь, узнай как "наказали" Тайсона за откушенное ухо.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#3  КогдаУжеЭтоЗакончится   (Сегодня, 18:44)
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online
Болеет за:
«Ростов»
их и так задержали
Регистрация: 8.04.2016 [жалоба]
#2  Rasmuz   (Сегодня, 18:34)
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Монсон прав, но Россия не Америка.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
#1  Antip7   (Сегодня, 18:33)
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  •  (2)
online

Только все прекрасно знают, что бойцы - спортсмены не должны применять свои навыки против неподготовленных граждан.. хотя бы потому, что по закону - это считается оружием. Футболисты тоже подготовлены - у них реакция лучше и мышцы покрепче, их же специально готовят к силовой борьбе на поле..
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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