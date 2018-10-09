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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Джефф Монсон: в Америке Кокорина и Мамаева за такое сразу арестовали бы
Американский боец смешанного стиля Джефф Монсон прокомментировал инциденты с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, которые в понедельник в Москве устроили две драки.
"Все должны в одинаковой мере отвечать перед законом. Люди выбрали представителей власти, они должны защищать их интересы в одинаковой мере. То, что ты футболист или другое публичное лицо, не делает тебя особенным и не дает привилегий.
Наказание Кокорину и Мамаеву должно последовать такое же, как и любым другим хулиганам. Разрыв контракта с футболистами — это самая большая санкция, которая может последовать. Приговор к лишению свободы на неделю — да, это повлияет на них, но это временная мера. Разрыв контракта с клубом означает, что они не получат денег, это еще сильнее скажется на их имидже. Более серьезной санкции придумать невозможно.
Что, если бы такое произошло в Америке? Их сразу же бы арестовали. Такое уже происходило со многими знаменитостями, когда они появлялись на первых страницах новостей. Люди так удивлены происходящим, но неужели они не понимают, что спортсмены — простые люди? Они тоже злятся, выходят из-за себя.
Только потому что они футболисты, а я, например, боец, не значит, что мы не совершаем ошибок. Мы все люди, и известность не означает, что мы отличаемся от обычных людей", - цитирует Монсона Sport24.
"Все должны в одинаковой мере отвечать перед законом. Люди выбрали представителей власти, они должны защищать их интересы в одинаковой мере. То, что ты футболист или другое публичное лицо, не делает тебя особенным и не дает привилегий.
Наказание Кокорину и Мамаеву должно последовать такое же, как и любым другим хулиганам. Разрыв контракта с футболистами — это самая большая санкция, которая может последовать. Приговор к лишению свободы на неделю — да, это повлияет на них, но это временная мера. Разрыв контракта с клубом означает, что они не получат денег, это еще сильнее скажется на их имидже. Более серьезной санкции придумать невозможно.
Что, если бы такое произошло в Америке? Их сразу же бы арестовали. Такое уже происходило со многими знаменитостями, когда они появлялись на первых страницах новостей. Люди так удивлены происходящим, но неужели они не понимают, что спортсмены — простые люди? Они тоже злятся, выходят из-за себя.
Только потому что они футболисты, а я, например, боец, не значит, что мы не совершаем ошибок. Мы все люди, и известность не означает, что мы отличаемся от обычных людей", - цитирует Монсона Sport24.
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