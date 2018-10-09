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РФС поддерживает "Зенит" и "Краснодар" в решении расторгнуть контракты с Кокориным и Мамаевым

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев прокомментировал произошедшее с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

"Российский футбольный союз категорически осуждает произошедшее с футболистами "Зенита" и "Краснодара". То, что мы наблюдали на видео, неприемлемо. Мы не сомневаемся, что МВД проведет компетентное разбирательство, закон для всех один, виновные понесут наказание. В свою очередь, совместно с клубами мы предусматриваем сейчас особые наказания.

Поддерживаем решение клубов рассмотреть вопрос о расторжении контрактов. Российский футбольный союз внимательно изучит возможность вынесения спортивных санкций. РФС, тренерский штаб сборной, футболисты проделали большой путь, чтобы поменять отношение людей к себе. Мы очень дорожим репутацией и категорически осуждаем произошедшее", - цитирует Алаева РФС.
Теги: Кокорин Мамаев Зенит Краснодар
Сегодня, 19:10
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#10  zenit47  СПБ (Сегодня, 19:52)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Аж как то радостно за ребят, сейчас неустойку нехилую заплатят, людям которые их пристроили недополученные деньги, ментам, судам, чиновникам, водителям, плюс лишение играть в футбол. Даже закрывать не надо. Не даром жена Мамаева на развод подала, хоть что то успеть отсудить
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#9  diego milito 22   (Сегодня, 19:51)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
Цитата: diego milito 22
Статья 49 1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана

Они точно правонарушители - это ясно видно из Видео (но, совершенно верно, пока ещё не преступники!). Им никто не угрожал оружием или не начинал первым драку против них. Первыми начали рукоприкладство - они. А суд определит только степень их виновности и преступники ли они....


От таких как ты, ясно видящих и защищает 49.1 статья Конституции РФ. Кокорин и Мамаев НЕВИНОВНЫ и никаких санкций к ним РФС применять на ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ не в праве!
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#8  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 19:41)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: diego milito 22
Статья 49 1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана

Они точно правонарушители - это ясно видно из Видео (но, совершенно верно, пока ещё не преступники!). Им никто не угрожал оружием или не начинал первым драку против них. Первыми начали рукоприкладство - они. А суд определит только степень их виновности и преступники ли они....


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#7  Крепкий Мужской Друг  страна одних братьев (Сегодня, 19:40)
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Что на это сказал Патриарх Кирилл.


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футбол в моем сердце
Регистрация: 26.08.2018 [жалоба]
#6  Sergeevich   (Сегодня, 19:38)
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Болеет за:
«Зенит»
diego milito 22,
Так они и не называют эту парочку уголовниками.
Наказание - за две драки, тут спорить сложно.

А вот виновны они или нет - решит суд.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#5  qbbq12q  Пенза (Сегодня, 19:16)
  • +4
  •  (8)

[quote=qbbq12q]Черный Лис,
Футбол в стране вообще отменить надо. Лучше пенсию отдать народу чем зар.платы такие футболистам платить, которые нас на углах потом в могилу зарывают. Один только Халк мог бы бабушек голодных прокормить в России.
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
#4  diego milito 22   (Сегодня, 19:16)
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Позорники, подло ведет себя в этом деле РФС, не разобравшись досконально, кто прав а кто виноват.
Напомню Алаеву о 49 статье Конституции Рф.

Статья 49 1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#3  qbbq12q  Пенза (Сегодня, 19:14)
  • +4
  •  (4)

Черный Лис,
Футбол в стране вообще отменить надо. Лучше пенсию отдать народу чем зар.платы такие футболистам платить, которые нас на углах потом в могилу зарывают.
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
#2  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 19:13)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
По контракту не имеют право клубы расторгать договора, а вот РФС может отстранить футболистов пожизненно. А там и Минюсту работенка найдется.


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Believe LOKO (is reaL)

Бекао шлюxa
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#1  Черный Лис   (Сегодня, 19:12)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Вор кричит держи вора.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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