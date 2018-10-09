Кокорин и Мамаев – всё? Чиновник и стул были только цветочками

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:10
РФС поддерживает "Зенит" и "Краснодар" в решении расторгнуть контракты с Кокориным и Мамаевым (10)
РФС поддерживает "Зенит" и "Краснодар" в решении расторгнуть контракты с Кокориным и Мамаевым (10)
15:27
"Отправим их в Сирию - пусть самовыражаются" - Жириновский заступился за Кокорина с Мамаевым (22)
"Отправим их в Сирию - пусть самовыражаются" - Жириновский заступился за Кокорина с Мамаевым (22)
14:31
"У этих двух полудурков просто отрицательный айкью" - известный телеведущий о Кокорине и Мамаеве (19)
"У этих двух полудурков просто отрицательный айкью" - известный телеведущий о Кокорине и Мамаеве (19)
14:16
"Не забил - получи стулом в табло" - Захарова предложила наказывать футболистов за плохие матчи (16)
"Не забил - получи стулом в табло" - Захарова предложила наказывать футболистов за плохие матчи (16)
13:56
Губерниев: комментаторы теперь будут говорить: "посмотрите, как пробил Кокорин, словно стулом ударил" (18)
Губерниев: комментаторы теперь будут говорить: "посмотрите, как пробил Кокорин, словно стулом ударил" (18)
13:33
"В машину села пьяная девушка" - пострадавший рассказал подробности нападения Кокорина и Мамаева (44)
"В машину села пьяная девушка" - пострадавший рассказал подробности нападения Кокорина и Мамаева (44)
13:20
"Самый дорогой завтрак в истории" - Кокорин с Мамаевым предлагали 5 млн рублей за видео драки (27)
"Самый дорогой завтрак в истории" - Кокорин с Мамаевым предлагали 5 млн рублей за видео драки (27)
13:12
Василий Конов: по моей информации вопрос о наказании еще не поднимался - в "Зените" все в шоке (9)
Василий Конов: по моей информации вопрос о наказании еще не поднимался - в "Зените" все в шоке (9)
12:13
Футболка Сергея Игнашевича с ЧМ-2018 продана на благотворительном вечере за рекордную сумму (4)
Футболка Сергея Игнашевича с ЧМ-2018 продана на благотворительном вечере за рекордную сумму (4)
11:39
Виктория Лопырёва: Кокорину и Мамаеву сейчас нужно просто извиниться и загладить свою вину (32)
Виктория Лопырёва: Кокорину и Мамаеву сейчас нужно просто извиниться и загладить свою вину (32)
11:22
Адвокат пострадавшего чиновника: категорически исключаем мировое соглашение, мы пойдем до конца! (37)
Адвокат пострадавшего чиновника: категорически исключаем мировое соглашение, мы пойдем до конца! (37)
Кокорин и Мамаев – всё? Чиновник и стул были только цветочками
Оказалось, что вчерашняя история с ударом чиновника Дениса Пака стулом было сравнительно безобидной выходкой несладкой парочки российских футболистов. Rusfootball.info пытается уследить за инфопотоком, который хлынул на новостные ленты во вторник.
Вчерашнюю публикацию об инциденте с участием чиновника Минпромторга и двух самых долбанутых футболистов России я завершал абзацем о том, что жизнь ребят после этого вряд ли сильно изменится. Попадание в тюрьму им не грозило, Пак серьёзных травм не получил. Но подробности «праздника» Кокориных и Мамаева, появившиеся сегодня, ввергают в ужас и оцепенение.
После отличного для Кокорина и неплохого для Мамаева матча «Зенит» – «Краснодар» футболисты, у которых наконец начало получаться в профессии, решили отметить 10-летие дружбы, которая, как можно судить по их Инстаграмам, действительно очень тесная.
В Москву весёлые ребята покатили на «Сапсане» и привлекли внимание других пассажиров. Популярнейший стендап-комик Данила Поперечный написал в твиттере:
«Видели кучу последних видосов, где Кокорин и друзья избивают несколько людей за последние пару дней? Я гнал с ними в Сапсане, где они люто упарывались и орали в переговорке, как зверьё и быдло. Подумал еще: «Ну х*** я буду на людей говно думать - я же тоже иногда угараю!» Первое впечатление оказалось правдивым: совсем поехали футболистики от ощущения того, что им все с рук сойдет. Их ведь все знают, да и бабла куча! Кстати Кокорина я узнал потому, что он был в майке «КОКОРИН».
Несмотря на то, что Данила является вроде как комиком, шутить он не умеет, поэтому вскоре его информацию подтвердили тот самый телеграм-канал Mash, который Василий Уткин вчера подозревал в заказушном сливе против футболистов: «Прошлой ночью Кокорин и Мамаев разнесли целый вагон «Сапсана». После воскресного матча футболисты арендовали целый вагон для поездки в Москву. Хмельные и раздобревшие ребята громили мебель, кидали посуду, приставали к проводникам, пассажирам соседнего вагона и выпили весь запас алкоголя».
Впрочем, в том же самом посте Mash пишет, что «РЖД» вышла на следователей и намерена привлечь игроков к ответственности, но госкомпания лаконично опровергает слова о разносе вагона: «Да бред всё это». Весь интернет шутит, что в «РЖД» не стали отказываться от 5 миллионов, которые друзья футболистов, по сообщению Mash, предлагали в «Кофемании», чтобы записи драки с Паком и Гайсиным никуда не утекли. Но опоздали - водитель Пака оказался расторопнее.
Тот же источник продолжил снабжать дичью из кофейни и сообщил, что во время избиения Пака, которому футболисты советовали ехать в свой Китай делать замечания, они пели знаменитый Gangnam Style знаменитого корейского исполнителя PSY.
Но песенки и дебош в поезде, если он на самом деле был, – полная ерунда по сравнению с тем, что произошло между «Сапсаном» и кофейней.
«За два часа до нападения на чиновника Минпромторга Кокорин и Мамаев раскроили голову парню из Белоруссии. Угадайте, что он сделал? Замечание.
В семь утра Кокорин и компания вышли из одного столичного стриптиз-клуба. На пути была стоянка, она им помешала и начался кавардак. Пьяные футболисты стали пинать машины, облокачиваться на них, нарываться на неприятности. Один из прохожих сделал им замечание. Дальше они всей компанией они валят его на землю, бьют ногами и пробивают в голову. У парня сотряс, ЧМТ, он в реанимации, – сообщил Mash.
Насчёт реанимации источник перегнул, пациента отправили в нейротравматологию, но водитель ведущей «Первого Канала» Виталий Соловчук действительно оказался в больнице, а о факте нападения сообщили в МВД. Вот что рассказал сам пострадавший:
– Я ожидал Ольгу Викторовну, она была на съемках. Вдруг в машину села какая-то пьяная девушка, мол, погреюсь. От нее шел резкий запах духов. Ольга Викторовна не любит такие сильные запахи. Я попросил девушку выйти, она начала ругаться : «Не выйду - и точка!» Подошел какой-то парень, примерно через 40 секунд-минуту, открыл дверь и забрал ее. Буквально через пару минут я уже хотел, было, отъезжать, как услышал звук - стук об машину, как будто что-то разбилось.
Я вышел посмотреть, что кинули в машину. Увидел группу молодых людей. Они были агрессивные, начали спрашивать, мол, ты знаешь, кто я. И все в таком роде. Кричали, что я их якобы оскорбил. Этого не было — я же на работе. А потом они начали меня избивать.
Минимум пять человек наносили удары. Избивали руками и ногами. Я неоднократно падал на асфальт. В основном били в область головы. Во время избиения кричали, чтоб не вздумал писать заявление. Через некоторое врем они оставили меня, наверно, решили, что еще немножко, и будет гораздо более плачевный исход. Я не видел, куда они убежали, мне не до этого было.
У меня черепно-мозговая травма, перелом костей носа, ушиб мягких тканей лица. Потерял много крови, она хлестала аж из ушей. Вся одежда пропитана кровью, – цитирует Соловчука «МК».
На беду игрочишек и братана одного из них, телеграм-канал 112 выложил видео и этого инцидента.
Вдобавок к этому, телеграм-канал «Мутко Против» сообщил, что муж ведущей Первого канала, водителя которой избили, является высокопоставленным сотрудником ФСБ. Саша и Паша явно не умеют выбирать жертв.
Что за белобрысый пацан с ними?
Это младший брат Саши Кирилл Кокорин. Пощёчина Паку без риска получить ответ, погоня за водителем – этого достаточно, чтобы обрисовать его портрет. Но по ходу дня к этому добавились штрафы на 119 тысяч рублей только в текущем году, в том числе на превышение скорости более чем на 80 км/ч на своём 10-миллионном «Мерсе» (Кирилл обожает брата и правильно делает). Он не стал футболистом, был отчислен с платного отделения университета (год обучения стоит 335 тысяч), при этом пытался подделать медсправку.
Что дальше?
«Краснодар» в своём заявлении чётко дал понять, что сделает всё для расторжения контракта. Клуб давно был не прочь избавиться от Мамаева, но со своим характером серьёзным клубам он был не нужен. «Краснодар» уже направил в РФС заявление о расторжении контракта с Мамаевым.
«Зенит» пока тянет: после вчерашних нейтральных комментариев питерцы перешли к осуждению действий Кокорина, но на момент публикации не предприняли конкретных действий. РФС заявил о поддержке в вопросе расторжения контрактов. Также организация может воспользоваться статьей 34 регламента по этике, в которой прописана возможность пожизненно отстранить от футбола.
Защита Дениса Пака, вопреки вчерашним сообщениям, не собирается идти на примирение и намерена добиться переквалификации дела на статью «Хулиганство» (грозит штрафом в размере 300-500 тысяч рублей до лишения свободы сроком до пяти лет). А вот статья «Побои», по которой на задержанную правоохранительными органами компанию заведены 2 уголовных дела, предусматривает от обязательных работ на срок до 360 часов до лишения свободы на срок до двух лет.
И кто знает, не выяснится ли через пару часов после публикации этого поста, что Кокорин с Мамаевым всё-таки разнесли вагон «Сапсана», а по пути с вокзала в стрип-клуб не отправили в больницу ещё кого-нибудь. Дело дошло до пресс-секретаря президента, а вступился за футболистов разве что Владимир Жириновский.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Вчерашнюю публикацию об инциденте с участием чиновника Минпромторга и двух самых долбанутых футболистов России я завершал абзацем о том, что жизнь ребят после этого вряд ли сильно изменится. Попадание в тюрьму им не грозило, Пак серьёзных травм не получил. Но подробности «праздника» Кокориных и Мамаева, появившиеся сегодня, ввергают в ужас и оцепенение.
После отличного для Кокорина и неплохого для Мамаева матча «Зенит» – «Краснодар» футболисты, у которых наконец начало получаться в профессии, решили отметить 10-летие дружбы, которая, как можно судить по их Инстаграмам, действительно очень тесная.
В Москву весёлые ребята покатили на «Сапсане» и привлекли внимание других пассажиров. Популярнейший стендап-комик Данила Поперечный написал в твиттере:
«Видели кучу последних видосов, где Кокорин и друзья избивают несколько людей за последние пару дней? Я гнал с ними в Сапсане, где они люто упарывались и орали в переговорке, как зверьё и быдло. Подумал еще: «Ну х*** я буду на людей говно думать - я же тоже иногда угараю!» Первое впечатление оказалось правдивым: совсем поехали футболистики от ощущения того, что им все с рук сойдет. Их ведь все знают, да и бабла куча! Кстати Кокорина я узнал потому, что он был в майке «КОКОРИН».
Несмотря на то, что Данила является вроде как комиком, шутить он не умеет, поэтому вскоре его информацию подтвердили тот самый телеграм-канал Mash, который Василий Уткин вчера подозревал в заказушном сливе против футболистов: «Прошлой ночью Кокорин и Мамаев разнесли целый вагон «Сапсана». После воскресного матча футболисты арендовали целый вагон для поездки в Москву. Хмельные и раздобревшие ребята громили мебель, кидали посуду, приставали к проводникам, пассажирам соседнего вагона и выпили весь запас алкоголя».
Впрочем, в том же самом посте Mash пишет, что «РЖД» вышла на следователей и намерена привлечь игроков к ответственности, но госкомпания лаконично опровергает слова о разносе вагона: «Да бред всё это». Весь интернет шутит, что в «РЖД» не стали отказываться от 5 миллионов, которые друзья футболистов, по сообщению Mash, предлагали в «Кофемании», чтобы записи драки с Паком и Гайсиным никуда не утекли. Но опоздали - водитель Пака оказался расторопнее.
Кокорин и Мамаев избивают чиновника Минпромторга в московской “Кофемании”. видео с телеграм-канала Mash pic.twitter.com/DzbI4JM8O4— Rusfootball (@_Rusfootball_) October 8, 2018
Тот же источник продолжил снабжать дичью из кофейни и сообщил, что во время избиения Пака, которому футболисты советовали ехать в свой Китай делать замечания, они пели знаменитый Gangnam Style знаменитого корейского исполнителя PSY.
Но песенки и дебош в поезде, если он на самом деле был, – полная ерунда по сравнению с тем, что произошло между «Сапсаном» и кофейней.
«За два часа до нападения на чиновника Минпромторга Кокорин и Мамаев раскроили голову парню из Белоруссии. Угадайте, что он сделал? Замечание.
В семь утра Кокорин и компания вышли из одного столичного стриптиз-клуба. На пути была стоянка, она им помешала и начался кавардак. Пьяные футболисты стали пинать машины, облокачиваться на них, нарываться на неприятности. Один из прохожих сделал им замечание. Дальше они всей компанией они валят его на землю, бьют ногами и пробивают в голову. У парня сотряс, ЧМТ, он в реанимации, – сообщил Mash.
Насчёт реанимации источник перегнул, пациента отправили в нейротравматологию, но водитель ведущей «Первого Канала» Виталий Соловчук действительно оказался в больнице, а о факте нападения сообщили в МВД. Вот что рассказал сам пострадавший:
– Я ожидал Ольгу Викторовну, она была на съемках. Вдруг в машину села какая-то пьяная девушка, мол, погреюсь. От нее шел резкий запах духов. Ольга Викторовна не любит такие сильные запахи. Я попросил девушку выйти, она начала ругаться : «Не выйду - и точка!» Подошел какой-то парень, примерно через 40 секунд-минуту, открыл дверь и забрал ее. Буквально через пару минут я уже хотел, было, отъезжать, как услышал звук - стук об машину, как будто что-то разбилось.
Я вышел посмотреть, что кинули в машину. Увидел группу молодых людей. Они были агрессивные, начали спрашивать, мол, ты знаешь, кто я. И все в таком роде. Кричали, что я их якобы оскорбил. Этого не было — я же на работе. А потом они начали меня избивать.
Минимум пять человек наносили удары. Избивали руками и ногами. Я неоднократно падал на асфальт. В основном били в область головы. Во время избиения кричали, чтоб не вздумал писать заявление. Через некоторое врем они оставили меня, наверно, решили, что еще немножко, и будет гораздо более плачевный исход. Я не видел, куда они убежали, мне не до этого было.
У меня черепно-мозговая травма, перелом костей носа, ушиб мягких тканей лица. Потерял много крови, она хлестала аж из ушей. Вся одежда пропитана кровью, – цитирует Соловчука «МК».
На беду игрочишек и братана одного из них, телеграм-канал 112 выложил видео и этого инцидента.
Вдобавок к этому, телеграм-канал «Мутко Против» сообщил, что муж ведущей Первого канала, водителя которой избили, является высокопоставленным сотрудником ФСБ. Саша и Паша явно не умеют выбирать жертв.
Что за белобрысый пацан с ними?
Это младший брат Саши Кирилл Кокорин. Пощёчина Паку без риска получить ответ, погоня за водителем – этого достаточно, чтобы обрисовать его портрет. Но по ходу дня к этому добавились штрафы на 119 тысяч рублей только в текущем году, в том числе на превышение скорости более чем на 80 км/ч на своём 10-миллионном «Мерсе» (Кирилл обожает брата и правильно делает). Он не стал футболистом, был отчислен с платного отделения университета (год обучения стоит 335 тысяч), при этом пытался подделать медсправку.
Что дальше?
«Краснодар» в своём заявлении чётко дал понять, что сделает всё для расторжения контракта. Клуб давно был не прочь избавиться от Мамаева, но со своим характером серьёзным клубам он был не нужен. «Краснодар» уже направил в РФС заявление о расторжении контракта с Мамаевым.
«Зенит» пока тянет: после вчерашних нейтральных комментариев питерцы перешли к осуждению действий Кокорина, но на момент публикации не предприняли конкретных действий. РФС заявил о поддержке в вопросе расторжения контрактов. Также организация может воспользоваться статьей 34 регламента по этике, в которой прописана возможность пожизненно отстранить от футбола.
Защита Дениса Пака, вопреки вчерашним сообщениям, не собирается идти на примирение и намерена добиться переквалификации дела на статью «Хулиганство» (грозит штрафом в размере 300-500 тысяч рублей до лишения свободы сроком до пяти лет). А вот статья «Побои», по которой на задержанную правоохранительными органами компанию заведены 2 уголовных дела, предусматривает от обязательных работ на срок до 360 часов до лишения свободы на срок до двух лет.
Прикольно, если Мамаев, скорбевший по Деду Хасану, встретится с кем-то из клана Мераба Сухумского.— Держи передачу (@Boogaard_2) October 9, 2018
И ведь наверняка не думал Павел, что ему теперь за все татуировки пояснять придется незнакомым людям— Дмитрий Скобелев (@Scobelev) October 9, 2018
И кто знает, не выяснится ли через пару часов после публикации этого поста, что Кокорин с Мамаевым всё-таки разнесли вагон «Сапсана», а по пути с вокзала в стрип-клуб не отправили в больницу ещё кого-нибудь. Дело дошло до пресс-секретаря президента, а вступился за футболистов разве что Владимир Жириновский.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.