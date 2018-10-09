Кокорин и Мамаев – всё? Чиновник и стул были только цветочками

Кокорин и Мамаев избивают чиновника Минпромторга в московской “Кофемании”. видео с телеграм-канала Mash pic.twitter.com/DzbI4JM8O4

Прикольно, если Мамаев, скорбевший по Деду Хасану, встретится с кем-то из клана Мераба Сухумского.

И ведь наверняка не думал Павел, что ему теперь за все татуировки пояснять придется незнакомым людям