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Роман Павлюченко о Кокорине и Мамаеве: футболисты должны вести себя по-другому

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко в эфире программы Андрея Малахова на телеканале "Россия 1" прокомментировал инцидент с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

"То, что я увидел - это конечно, ужасно. Мы не знаем, что происходило до момента, который попал на видео, но футболисты - публичные люди и должны вести себя чуть по-другому", - сказал Павлюченко.
Теги: Павлюченко Мамаев Кокорин
Сегодня, 19:31
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#1  daveG  MO (Сегодня, 19:54)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Чуть? То есть без стула?


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Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
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