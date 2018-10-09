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Общественная палата: процесс над Кокориным и Мамаевым должен быть открытым

Общественная палата РФ потребовала сделать расследование дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева максимально открытым. Футболистов обвиняют в двух избиениях, совершенных в понедельник, 8 октября.

"Общественная палата РФ требует максимально открытого, гласного расследования и самого строгого наказания для них. Чтобы другим было неповадно. Подобные ситуации у нас являются следствием безнаказанности: футболисты Кокорин и Мамаев давно стали символом разнузданности, вседозволенности и совершенно хамской бравады, которая им до сих пор сходила с рук. Процесс над Кокориным и Мамаевым должен быть во всех смыслах слова показательным, чтобы вся страна увидела, что неприкасаемых нет", — сказал первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Sport24
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 19:43
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#4  diego milito 22   (Сегодня, 19:54)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Что это такое- "Общественная Палатка"?
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#3  Lana Del Andrey  Rostov-on-Don (Сегодня, 19:52)
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online
Болеет за:
«Ростов»
когда уже депутатов открыто судить будут? confused А то в лицо людям говорить "держитесь, настроения хорошего - денег нет" - можно, а получать в рыло за это нельзя... pensive
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
#2  Крепкий Мужской Друг  страна одних братьев (Сегодня, 19:49)
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online

Они так публично все преступления пусть расследуют.А то,как чурка с отрезанной башкой ребенка по Дырявой столице бегала,так она сумасшедшая... и тихо.А тут вся страна.Какие непоследовательные.


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футбол в моем сердце
Регистрация: 26.08.2018 [жалоба]
#1  avnik  море (Сегодня, 19:49)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Тока придется сначала Кокорину кроссовки поменять. В поезде он в одних, а Пака мочит в других. Тщательнее надо кинокомпании работать. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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