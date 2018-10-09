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Защита пострадавшего от Мамаева и Кокорина отказалась идти на примирение
Защита директора департамента Минпромторга Дениса Пака, с которым подрались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, будет добиваться утяжеления квалификации действий нападавших.
"Мы не готовы идти на примирение. То преступление, которое было совершено, примирение сторон не предусматривает. Мы будем добиваться переквалификации на статью 213 УК РФ (хулиганство)", - заявил адвокат Пака Геннадий Удунян во вторник.
Он отметил, что Пак признан потерпевшим, а также допрошен. По словам адвоката, его подзащитный опознал нападавших, однако пока личной встречи с ними у него не было.
"Интерфакс"
"Мы не готовы идти на примирение. То преступление, которое было совершено, примирение сторон не предусматривает. Мы будем добиваться переквалификации на статью 213 УК РФ (хулиганство)", - заявил адвокат Пака Геннадий Удунян во вторник.
Он отметил, что Пак признан потерпевшим, а также допрошен. По словам адвоката, его подзащитный опознал нападавших, однако пока личной встречи с ними у него не было.
"Интерфакс"
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