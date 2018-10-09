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Защита пострадавшего от Мамаева и Кокорина отказалась идти на примирение

Защита директора департамента Минпромторга Дениса Пака, с которым подрались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, будет добиваться утяжеления квалификации действий нападавших.

"Мы не готовы идти на примирение. То преступление, которое было совершено, примирение сторон не предусматривает. Мы будем добиваться переквалификации на статью 213 УК РФ (хулиганство)", - заявил адвокат Пака Геннадий Удунян во вторник.

Он отметил, что Пак признан потерпевшим, а также допрошен. По словам адвоката, его подзащитный опознал нападавших, однако пока личной встречи с ними у него не было.

"Интерфакс"
Теги: Мамаев Кокорин
Сегодня, 20:03
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(7)
#13  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:29)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: casabl
Это что, сайт про засранцев или про футбол?

Про футбольных засранцев)
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
#12  Сержант  КМВ (Сегодня, 21:48)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: american boy
если бы собрали отдал бы в детский футбол,

не фиговый будет у детей пака футбол)
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
#11  FC VOLGA  Нижний Новгород (Сегодня, 21:05)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Волга НН»
Задолбали уже этой темой ,здесь выход один ,пожизненное лишение футбола везде ,и на между народном уровне и клубном.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
#10  casabl   (Сегодня, 20:54)
  • -2
  •  (4)

Это что, сайт про засранцев или про футбол?


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#9  zenitchik123   (Сегодня, 20:45)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
публичность, "мажорность" нужно рассматривать как отягчающее обстоятельство
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#8  american boy   (Сегодня, 20:37)
  • -5
  •  (5)

На месте Пака я бы запросил лямов 100$ отступных, если бы собрали отдал бы в детский футбол, не собрали - суд
Регистрация: 15.09.2016 [жалоба]
#7  spiri   (Сегодня, 20:28)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
это до семи что ли?? flushed


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
#6  Босх  Россия (Сегодня, 20:18)
  • -19
  •  (25)
Болеет за:
«Ростов»
зря такой базар повел этот Пак...ой зря...мириться нада.


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#5  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 20:17)
  • +16
  •  (20)
online
Болеет за:
«Зенит»
Давно нарывались. Такие гаврики - неисправимы. Уверен, мы еще многих эпизодов их пламенной "дружбы" просто не знаем. Где-то замято, где-то отсутствуют видео- и свидетели "дали заднюю", где-то..."дело было в провинции"...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#4  sparwik53  Виктор (Сегодня, 20:16)
  • +8
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Был бы какой нибудь бомж, может бы и откупились, а солидные люди должны и вести себя по солидному, и они Коко с Мамаем должны получить что заслужили.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#3  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:14)
  • -16
  •  (26)
Болеет за:
«Зенит»
Да просто взяточник боится что начнут глубже копать, как и что.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#2  ArtemZaitcev  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:10)
  • +20
  •  (22)
Болеет за:
«Зенит»
Ну и правильно. Мудаков учить нужно, а то чувствуют себя безнаказанно и королями жизни
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
#1  diego milito 22   (Сегодня, 20:06)
  • -5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Какие вредные.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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